Указатели на китайском языке появились в Новороссийске

Власти Новороссийска установили на набережной имени Адмирала Серебрякова новые указатели на русском, английском и китайском языках. Они помогут иностранным туристам находить ключевые достопримечательности города, сообщил в своем телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.

По его словам, развитие инфраструктуры для иностранных гостей, в том числе из Китая, является одним из приоритетных направлений. В прошлом году Россию посетило более 1 млн туристов из Китая, а гостиницы Краснодарского края приняли около 154 тыс. иностранных гостей. При этом Новороссийск пока не входит в число наиболее популярных направлений, однако рассчитывает повысить свою привлекательность, отметил Кравченко.

Для привлечения гостей из Китая село Абрау-Дюрсо стало частью международной ассоциации «Мир без границ» и получило сертификат China Friendly. В центре винного туризма работает гид со знанием английского и французского языков. Также один из городских отелей готовится пройти сертификацию China Friendly, став пилотной площадкой для внедрения стандартов обслуживания иностранных туристов.

Кроме того, туристический портал Новороссийска дополнили материалами на китайском и английском языках, а аудиогид «Эхо Новороссийска», рассказывающий о достопримечательностях набережной, переведен на английский язык.

Подобные инициативы по адаптации инфраструктуры для китайских туристов реализуются и в других городах России. В частности, программы China Friendly внедряются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, где развивается навигация на китайском языке, подготовка гидов и сертификация гостиниц с учетом потребностей туристов из КНР.