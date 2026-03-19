В ГД не увидели всплеска интереса к отдыху в России

Напряженная обстановка на Ближнем Востоке не привела к резкому росту интереса у россиян к отдыху внутри страны. Туроператоры отмечают перераспределение спроса между направлениями, а средняя стоимость поездок по России увеличилась на 6,5% и достигла 75 тыс. руб. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Татьяна Лобач.

По ее словам, говорить о массовом переходе туристов на внутренние маршруты преждевременно. По состоянию на 16 марта участники рынка фиксируют скорее выжидательную позицию клиентов: на фоне напряженности на Ближнем Востоке бронирование по ряду направлений, включая летние, идет медленнее обычного. При этом внутри страны уже заметно смещение спроса. В марте доля Краснодарского края в структуре продаж внутренних туров сократилась до 21,5% против 60,7% годом ранее, тогда как вырос интерес к поездкам в Санкт-Петербург, на Кавказские Минеральные Воды, в Калининградскую область, Крым и горнолыжные регионы. Средний чек путешествий по России за тот же период увеличился на 6,5% – до 75 тыс. руб.

Есть и более интересные тенденции. Например, за последний год спрос на альтернативные маршруты внутри страны вырос на 20–25%, и эта динамика сохраняется в начале текущего года. Все больше туристов выбирают сложные и более дорогие поездки с элементами экспедиционного или познавательного туризма – на Алтай, Байкал, Камчатку, Кольский полуостров, Ямал, в Якутию и на Чукотку.

В то же время, по прогнозу парламентария, к летнему сезону часть путешественников может вновь вернуться к традиционному массовому отдыху на Черноморском побережье. По ее словам, некоторые направления, которые ранее находились на пике популярности, включая Дагестан и Калининград, в организованном летнем туризме сейчас переживают этап коррекции, поскольку часть туристов снова делает выбор в пользу классических морских курортов.