Москвичи начали путешествовать по Москве

Жители Москвы начали все чаще путешествовать по своему городу и Московской области. По сообщению «Москвы 24», спрос на отели в столице и регионе среди местных жителей вырос примерно на 30 процентов.

Отмечается, что путешественники устраивают небольшие поездки в выходные дни: берут экскурсии, гуляют по подмосковной Коломне или столичному Царицыно. Другие также отправляются в Клин, Истру, Серпухов или Подольск.

«Эксперты объясняют интерес просто: рядом всегда есть что посмотреть и не нужно ехать далеко. А ночь в отеле помогает сменить обстановку и перезагрузиться», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что россияне не планировали путешествовать в 2026 году. Жители страны хотели сфокусироваться на личном благополучии.