Тревел-блогерша перечислила удивляющие китайцев в России вещи

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина перечислила удивляющие туристов из Китая в России вещи. О своих наблюдениях она рассказала в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По ее словам, их удивляет стойкость россиян к холоду. Особенное впечатление на гостей из КНР производят крещенские купания, отметила она. При этом в Пекине в квартирах зимой бывает холоднее, чем на улице, заметила тревел-блогерша.

«Китайцев поражает обилие хлебобулочных изделий и молочной продукции в российских магазинах. В китайской культуре хлеб — это самостоятельная еда, перекус, уличная еда. Подавать его ко всему — непривычно», — рассказала Лисейкина.

Кроме того, она узнала, что многие китайцы специально едут в Москву, чтобы увидеть метро. Она назвала это самым трогательным наблюдением.

«В Китае горячую воду пьют просто так. Без заварки, без повода, в любое время года. <...> Поэтому китайский турист, попавший в номер без чайника, чувствует себя примерно как россиянин без хлеба на столе», — добавила она.

Помимо этого, автор блога напомнила, что с 1 июня 2026 года гостиницам в России рекомендовано не селить гостей из КНР в номера и на этажи с цифрой четыре. В их языке она звучит так же, как и «уход из жизни».

Ранее тревел-блогерша из РФ побывала в Китае и описала местных мужчин словами «для россиянок — находка». Соотечественница отметила, что женщин в стране меньше, из-за этого более высокие требования к партнеру.