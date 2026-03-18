Вице-премьер рассказал, как изменился турпоток в Крым с 2014 года

Туристический поток в Крым с 2014 года вырос в два раза и достиг 7,4 млн человек. При этом номерной фонд гостиниц в республике вырос в 2,3 раза, а в Севастополе - в 2,4 раза, сообщил на совещании президента России Владимира Путина с правительством вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Растет туристический поток на Крымском полуострове. В прошлом году на территорию полуострова приехали отдохнуть 7,4 млн человек, что на 1,1 млн человек больше, чем в 2024 году. С 2014 года этот показатель увеличился почти вдвое. За этот же период номерной фонд гостиниц в Крыму вырос в 2,3 раза, в Севастополе - в 2,4 раза", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе в прошлом году посетило около 700 тыс. человек.