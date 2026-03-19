Киров: куда сходить и что посмотреть в старинном городе

Старинный город Киров был основан выходцами из Новгородской республики еще в конце XII века. Долгое время он назывался Вятка, затем непродолжительный период - Хлынов. В 1934 году город был переименован в честь уроженца этих мест, советского партийного деятеля Сергея Кирова. Это название сохраняется и поныне. Расскажем, что интересного посмотреть в Кирове, куда сходить и что обязательно стоит увидеть.

Киров - крупный промышленный центр. Здесь производят станки, бытовую технику, мебель, текстиль и многое другое.Киров - родина знаменитой дымковской игрушки.В 2014 году после ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина на всю страну прославился местный бренд "Вятский квас".В городе можно увидеть уникальные музеи, набережную реки Вятки, старинную архитектуру XIX века и живописные парки.

Исторический центр Кирова: что не пропустить

Спасский собор

Этот храм начали возводить в середине XVIII века, строительство длилось более 50 лет. Собор выполнен в стиле раннего классицизма с элементами барокко. Величественное двухэтажное здание увенчано восьмигранным световым барабаном с изящной главкой на высоком куполе. В 1930-х годах собор был практически разрушен большевиками: снесли купол и колокольню, а само здание перестроили под общежитие для студентов пединститута. Сейчас храм восстановлен и является действующим.

Успенский Трифонов монастырь

Древнейший духовный центр основан святым Трифоном Вятским в 1580 году. На территории монастыря сохранилось самое старое здание Вятской земли - Успенский собор, построенный в 1684-1689 годах. Всего в монастыре четыре церкви: Успенская, Благовещенская, Трехсвятительская и надвратная Никольская. Колокольня и часовня Трифона Вятского в советское время были снесены и воссозданы только в 1990-е годы.

Спасская улица и усадебные особняки XIX века

Так называемый Вятский Арбат. Здесь находятся важнейшие административные здания дореволюционной Вятки: банки (Волжско-Камский, Общественный и Банк внешней торговли), резиденция губернаторов, а также старинные дома и усадьбы вятских купцов.

С точки зрения архитектуры наиболее интересны дом купца И.С. Репина, дом А.Л. Витберга, дом Д.И. Агафонова и дом Сунцовых, построенные в первой половине XIX века.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи

Храм в стиле "вятского барокко" возведен в 1714-1719 годах. Церковь уникальна тем, что архитектурный прием "восьмерик от земли" обычно применяется в деревянном зодчестве и крайне редко встречается в каменном строительстве. Фасады храма богато украшены кирпичным орнаментом в стиле "узорочья".

Парки, набережные и природные зоны

Александровский сад

Старейший парк города был назван в честь императора Александра I, который посетил Вятку в 1824 году. Вскоре, в 1825-м, был заложен городской публичный сад; официальное открытие состоялось в 1835 году. Планировка сада выполнена в традициях провинциального классицизма: центральная аллея ведет к береговой ротонде, откуда открывается живописный вид на реку Вятку.

Парк имени Кирова

Парк в центре города с двумя прудами и тенистыми аллеями - одно из любимых мест отдыха горожан. На его территории установлены различные арт-объекты: "Подкова счастья", возле которой можно загадать желание, скульптуры "Бегущая по волнам" и "Ассоль" по мотивам произведений Александра Грина и другие инсталляции. В парке располагаются городской цирк и музей-диорама. Для детей работают многочисленные аттракционы, в том числе колесо обозрения.

Ботанический сад ВятГУ

Ботанический сад создавался местным энтузиастом-натуралистом Алексеем Истоминым в 1912-1914 годах. Вышедший в отставку полковник получил наследство, купил участок земли и стал благоустраивать территорию. После Октябрьской революции сад был национализирован и передан Вятскому педагогическому институту. На его территории есть дендрарий, аптекарский огород, отдел цветоводства. Сад открыт для посещения с мая по сентябрь.

Набережная Грина

Набережная протяженностью 1,5 км находится в историческом центре города. Когда-то она называлась Проходной, но позднее была переименована в честь писателя Александра Грина, уроженца города Слободского Вятской губернии. В 2000 году на набережной установили бюст писателя. Набережная проходит через Александровский сад и заканчивается возле Трифонова монастыря.

Парки и природные зоны Кирова

Музеи и культурные пространства

Главные музеи

Вятский художественный музей имени Васнецовых

Крупнейший и старейший музей Кировской области открыт в 1910 году по инициативе братьев Виктора и Аполлинария Васнецовых. Виктор Васнецов прославился, прежде всего, как автор многочисленных полотен на былинные и сказочные сюжеты. Наиболее узнаваемые работы художника - "Аленушка" (1881), "Витязь на распутье" (1882), "Иван-Царевич на Сером Волке" (1889), "Богатыри" (1881-1898).

Сейчас в собрании музея насчитывается более 20 тысяч произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. Жемчужинами коллекции являются картины выдающихся мастеров XVIII - начала XIX века - К. П. Брюллова, В. Л. Боровиковского, А. Г. Венецианова.

В постоянной экспозиции представлены и работы художников-передвижников: В. Г. Перова, И. И. Шишкина, В. М. Васнецова, И. Е. Репина, В. И. Сурикова. В музее также можно увидеть образцы церковного искусства и дымковской игрушки.

Дом-музей М. Е. Салтыкова-Щедрина

История Вятки тесно связана с именем великого русского писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина. Семилетняя вятская ссылка (1848-1855) стала важной вехой в его творческой биографии. Писатель жил в скромном доме из пяти комнат. В 1968 году здесь открыли музей Салтыкова-Щедрина, который сейчас входит в состав Кировского областного краеведческого музея. Оригинальная мебель и утварь не сохранились, но в доме воссоздана провинциальная обстановка середины XIX века.

Вятский палеонтологический музей

В 1930-е годы возле города Котельнич были обнаружены два скелета парейазавров. Впоследствии выяснилось, что здесь находится одно из крупнейших в мире скоплений останков рептилий пермского периода. К концу XX века во время раскопок под Котельничем нашли скелеты почти 20 видов древних животных, многие из которых были обнаружены впервые. Эти находки легли в основу экспозиции музея, открытого в 1994 году.

Музей дымковской игрушки

В 2011 году у знаменитого местного бренда наконец появился собственный музей. Теперь все желающие могут узнать об истории древнего вятского ремесла и увидеть процесс изготовления игрушек. Интересно, что одним из самых узнаваемых образов дымковской игрушки является индюк. Эти птицы попали в Россию только в XVII веке, а в Вятку их предположительно завезли ссыльные поляки в первой половине XIX века.

Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики

С 1873 по 1878 год в уездной Вятке проживала семья великого ученого, основоположника космонавтики Константина Циолковского. В 1988 году было принято решение открыть здесь музей космонавтики. Позже рядом с историческим особняком, где жил Циолковский, построили современное здание с цифровым планетарием и новыми экспозиционными залами. В музее собраны образцы ракетно-космической техники, личные вещи космонавтов, архивные фотографии и документы.

Театры

Кировский драматический театр

Один из старейших театров России, основан в 1877 году, хотя ссыльные интеллигенты устраивали в Вятке любительские представления задолго до официального открытия. Современное здание построено в 1935-1939 годах по проекту московских архитекторов.

Театр находится на главной площади Кирова. Монументальное здание выполнено в стиле классицизма: главный вход подчеркнут портиком с шестью колоннами коринфского ордера, пилоны декорированы пилястрами. Большую часть репертуара составляют спектакли по классическим произведениям Гоголя, Чехова, Островского, Тургенева.

Театр кукол

Один из старейших действующих кукольных театров России основан в 1935 году. Современное здание построено в 2009-м. В репертуаре есть постановки не только для детей, но и для взрослых. С 2012 года на базе кировского Театра кукол ежегодно проходит фестиваль театров "Вятка - город детства", который получил статус международного.

Театр на Спасской

Кировский государственный театр юного зрителя начал работу в 1936 году. Располагается в старинном особняке, построенном для купца Петра Аршаулова в 1813-1816 годах. Позднее особняк приобрел купец 1-й гильдии Яков Прозоров, который передал его Вятскому благотворительному обществу для проведения литературных и музыкальных вечеров. Помимо классических пьес, в репертуаре театра есть социально-философские постановки.

Вятская филармония

В 1958 году в Кирове была открыта Вятская филармония. Здесь регулярно проходят различные фестивали, в том числе международный музыкальный фестиваль "Вятская весна", межрегиональный фестиваль "Земляки. Возвращение на Вятку". Ежегодно филармония проводит около 700 концертных программ.

Маршрут по Кирову на 1 день

Точка Что смотретьПочему важноТеатральная площадь Архитектура, виды Центральная точка городаСпасская улица Старинные дома Историческая атмосфераСпасский соборХрамовый комплексОдин из символов городаХудожественный музейКоллекция живописиОдин из лучших музеев регионаНабережная Грина Река, панорамыЛучшие виды на ВяткуАлександровский сад Зеленая зона Природа в центре города

Что посмотреть недалеко от Кирова

Слободской

Слободской впервые упоминается в летописях в 1489 году. Этот старинный купеческий город выделяется хорошей сохранностью архитектурных памятников, поэтому его часто называют "Вятским Суздалем". Архитектурной доминантой и визитной карточкой города является колокольня Спасо-Преображенского собора. Сам собор был разобран в советское время, а вот 66-метровая колокольня, построенная в 1822-1824 годах по проекту архитектора Дюссара де Невиля, остается символом города и видна из любой его точки. В 1851 году под шпилем колокольни установили часы-куранты работы местного мастера Василия Рысева - они работают до сих пор.

Неподалеку от колокольни находится деревянная церковь Михаила Архангела, построенная в 1610 году. Когда-то она была частью оборонительной стены монастыря и построена без единого гвоздя - креплениями служили деревянные шипы.

Также заслуживают внимания изящный Екатерининский собор (старейшее каменное здание города, 1699 год), церковь Николая Чудотворца (1896 год), напоминающая сказочный терем, и ансамбль Христорождественского женского монастыря с монументальной колокольней и башенками на ограде в псевдорусском стиле.

Уроженец Слободского, купец Ксенофонт Анфилатов прославился не только строительством зданий в родном городе, но и тем, что одним из первых стал торговать с Америкой в 1806 году. Справедливости ради нужно отметить, что еще в конце XVIII века купцы из города Тотьма Вологодской области снарядили множество экспедиций к берегам Америки, а тотемский купец Иван Кусков в 1812 году основал крепость Форт-Росс - первое русское поселение в Калифорнии.

Советск (до 1918 года - Кукарка)

По преданиям, в XII веке Кукарка была резиденцией полулегендарного марийского князя Чумбылата, который объединил разрозненные племена. В 1594 году здесь появилась русская слобода. В Кукарке родился Вячеслав Молотов - советский государственный деятель, министр иностранных дел СССР (1946-1956).

В начале XVIII века в слободе Кукарка зародилось кукарское кружево. Сейчас этот промысел известен как вятское кружево. В отличие от вологодского или елецкого, в вятском кружеве преобладают сложноузорные цветочные и лиственные орнаменты, а декоративная выразительность часто достигается за счет изменения ширины тесьмы. Сочетание черного и белого цветов в одном изделии - фирменное отличие вятского кружева.

Котельнич

Считается, что этот старинный город был основан в 1181 году новгородскими ушкуйниками. Сейчас он является важным транспортным узлом, но когда-то был центром торговли: с 1647 года здесь проходила Алексеевская ярмарка. Сегодня некогда купеческий город известен прежде всего как место находок многочисленных скелетов динозавров.

В Котельничском палеонтологическом музее представлена большая экспозиция ископаемых животных пермского периода, обнаруженных в этих местах.

Часто задаваемые вопросы

Что посмотреть в Кирове за один день?

За один день можно осмотреть исторический центр: Спасский собор и Спасскую улицу, прогуляться по набережной Грина, посетить художественный музей.

Где открываются самые красивые виды на Вятку?

Самые живописные виды на реку открываются из Александровского сада и с набережной Грина.

Какие музеи наиболее интересны для туристов?

Рекомендуем посетить Вятский художественный музей имени Васнецовых, Палеонтологический музей и Музей К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики.

Какие места подходят для детей?

С детьми можно осмотреть экспозиции музеев, сходить в Театр кукол или прогуляться по паркам.

Есть ли что посмотреть рядом с городом?

В Кировской области можно посетить старинный город Слободской - там сохранилось много архитектурных памятников.

Заключение

Киров - компактный город с интересной архитектурой, музеями, парками и набережными. Главные достопримечательности находятся в шаговой доступности, поэтому Киров - идеальный вариант для путешествия на один день. Благодаря обилию музеев и сохранившейся застройке в историческом центре город подходит для семейных поездок, культурных маршрутов и коротких уикендов. Вятская земля богата природными красотами, поэтому родина Вячеслава Молотова, Виктора Васнецова и Александра Грина прекрасно подойдет и для экотуризма.