Туристы на Дальнем Востоке пользуются ИИ для планирования путешествий

Дальневосточные регионы поддержали общероссийский тренд на интерес к планированию турпоездок с помощью ИИ-инструментов. С января этого года трафик на тематические нейросети в стране вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. При этом каждый третий россиянин уже использовал искусственный интеллект при подготовке путешествия, а каждый десятый называет ИИ своим постоянным помощником, следует из совместного исследования МегаФона и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, сообщает ЭПИ DEITA.RU.

Согласно проведенному опросу российских туристов, почти каждый десятый путешественник уже регулярно использует искусственный интеллект для организации поездок, ещё 13% респондентов обращаются к нему эпизодически. Около 9% туристов только присматриваются к новому инструменту, а порядка 22% планируют протестировать такие технологии в ближайшем будущем.

При этом сохраняется и осторожность: 26% опрошенных признаются, что пока не готовы доверить искусственному интеллекту организацию своего путешествия, другие 16% не видят в технологиях практической пользы.

Анализ обезличенных данных пользователей МегаФона на Дальнем Востоке показал всплеск интереса к ИИ-инструментам для планирования путешествий в Якутии и Амурской области. Пользователи в этих регионах в 2026 году суммарно сгенерировали 50% тематического трафика на востоке страны. На третьем месте оказались приморцы — их доля составила 23%. Путешественники из Хабаровского края в этом году стали реже использовать нейросети при планировании отпуска, чем годом ранее. Однако за первые 2,5 месяца года создали 14% дальневосточного трафика.

Аналитики также отметили, что пока с осторожностью к ИИ-технологиям в туристической сфере относятся жители Камчатки и ЕАО. В каждом из регионов только 1% абонентов используют их в подготовке турпоездок.

Туристы, которые уже пользовались ИИ-технологиями для планирования отдыха, чаще всего привлекают нейросети для планирования досуга — подбора экскурсий, поиска ресторанов и развлечений (так ответили 17%), составления подробного маршрута (15%), а также поиска идей для поездки (14%). Ещё 12% с помощью цифровых помощников выбирают направление, по 10% — ищут жильё или формируют списки необходимых вещей, а 8% используют рекомендации ИИ, чтобы уложиться в бюджет.

Аналитики МегаФона уточнили, к помощи нейросетей при планировании поездки чаще прибегают мужчины — на них приходится 64% трафика. Главными ценителями ИИ-инструментов выступают россияне в возрасте от 35 до 44 лет — это 40% пользователей, далее идут туристы в возрасте 25-34 лет (25%) и 45-54 лет (20%).