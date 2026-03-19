Аэропорт Сочи до конца суток намерен обслужить порядка 140 рейсов

Аэропорт Сочи до конца текущих суток намерен обслужить порядка 140 рейсов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

После снятия утром 19 марта временных ограничений на выполнение полетов аэропорт функционирует в обычном режиме. В терминалах сохраняется спокойная обстановка, все процедуры, от регистрации до посадки на борт, проходят по установленному расписанию.

В администрации уточнили, что на данный момент скопления пассажиров не наблюдается. В залах работают сотрудники службы гостеприимства, которые помогают путешественникам и отвечают на возникающие вопросы. Для ожидающих вылета доступны фонтанчики с бесплатной питьевой водой, также функционирует комната матери и ребенка.

Тем не менее пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейсов у авиакомпаний и обращать внимание на объявления по громкой связи, информацию на электронных табло и экранах в терминале, а также следить за обновлениями на официальных сайтах перевозчиков и самого аэропорта.

В последние несколько суток на территории Сочи периодически вводится план «Ковер». Это создает сложности для авиасообщения и приводит к задержкам рейсов.