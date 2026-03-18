В городах Золотого кольца России появятся тысячи новых гостиничных номеров

В городах, расположенных на маршруте Золотого кольца к 2030 году появится более 4,2 тыс. новых гостиничных номеров. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

Расширение фонда запланировано в рамках федеральных программ поддержки туристической инфраструктуры. Около 3 тыс. номеров введут по программе льготного кредитования, еще 1,2 тыс. за счет субсидирования модульных отелей. Дополнительный прирост ожидается благодаря мерам поддержки малого и среднего бизнеса.

Сейчас в городах Золотого кольца насчитывается около 27 тыс. номеров, но доля гостиниц категорий 4 и 5 звезд составляет лишь 20%. А среднегодовая загрузка достигает 58% и превышает средний уровень по стране.

По словам Вахрукова, в периоды высокого спроса особенно ощущается нехватка качественного размещения. В целом потребность в новых номерах к 2030 году оценивается примерно в 14 тыс.

18 марта губернаторы всех регионов, по которым проходит маршрут Золотого кольца, подписали соглашение о сотрудничестве для его развития.