«Победа» пожадничала на распродаже билетов

Авиакомпания «Победа» на начавшейся сегодня распродаже объявила скидки только по одному направлению, правда, популярному у туристов – в Калининград. На рейсах в этот город или из него в даты с 30 марта по 26 апреля предлагается сэкономить 10% при бронировании по промокоду.

Мы проверили, во сколько обойдутся билеты из Москвы тем, кто хочет совершить четырехдневную поездку с захватом выходных: туда – 10 апреля, обратно – 13-го. Перелет только с ручной кладью обойдется в 12,5 тыс. руб., а по тарифу «Выгодный», с багажом – в 17,6 тыс.

Сэкономить в эти даты получится, только отправляясь из столицы в Калининград налегке. С учетом перевозки чемодана, выгоднее выбирать рейсы «Уральских авиалиний» или «Аэрофлота» – 16,8 тыс. и 13,3 тыс. руб., соответственно, в тариф включено 23 кг багажа.

У туристов из Санкт-Петербурга также получится выиграть в цене на распродаже, только если лететь в Калининград с ручной кладью. Во всяком случае, в выбранные нами даты с 10 по 13 апреля. Билеты «Победы» стоят 13,4 тыс. руб.

А с багажом – 18,6 тыс., чуть дороже, чем у не объявлявшей акций Nordwind, которая доставит из Питера и обратно за 18,3 тыс. руб.

