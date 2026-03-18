Топ популярных российских регионов у иностранных туристов

В январе 2026 года в российских гостиницах остановились 396,6 тыс. иностранных туристов. Это на 36% больше, чем за тот же период прошлого года, следует из данных, проанализированных РИА «Новости».

Больше всего гостей из-за рубежа традиционно приняли в Москве – 204,3 тыс. человек. На втором месте оказался Санкт-Петербург с показателем 52 тыс., на третьем – Московская область, где зафиксировали 26,2 тыс. приездов.

В пятерку самых востребованных направлений также вошли Мурманская область с 11,6 тыс. туристов и Иркутская область, которую посетили 8,3 тыс. человек. Рост интереса к этим регионам эксперты связывают с развитием зимнего туризма и уникальными природными локациями, включая северные курорты и Байкал.

Внутренний спрос распределился иначе. Россияне в январе чаще выбирали поездки в Москву, Краснодарский край, Подмосковье, Санкт-Петербург и Татарстан.