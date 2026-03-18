Национальная авиакомпания любимого курорта богачей захотела летать в Россию

Авиакомпания Мальдивской Республики Maldivian Island Services Limited (торговое наименование — Maldivian) захотела летать в Россию. Об этом говорится в письме Министерства иностранных дел островного государства в адрес главы Минтранса РФ Андрея Никитина, копия документа размещена на сайте Росавиации.

В источнике сообщается о назначении национального перевозчика любимого курорта богачей для эксплуатации договорных линий в соответствии с Соглашением о воздушном сообщении между странами от 27 июня 1995 года.

Как отмечает портал TourDom, пока в парке Maldivian есть только один дальнемагистральный самолет — Airbus A330-200. Его технические характеристики позволяют без дозаправки долетать до России. Но, по мнению экспертов, на которых ссылается издание, для запуска полноценной программы авиакомпании нужен как минимум еще один такой же лайнер.

В ноябре 2025 года стало известно, что крупнейший лоукостер Азии AirAsia захотел запустить прямые рейсы в Россию. Глава перевозчика заявил, что сейчас его команда решает вопросы оплаты.