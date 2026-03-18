Расходы иностранных туристов на Кубани за два года выросли в пять раз

Расходы иностранных туристов в Краснодарском крае за девять месяцев 2025 года достигли 14,6 млн долларов. Это в пять раз превышает показатель 2023 года.

© runews24.ru

Туристические расходы иностранцев в Краснодарском крае увеличились более чем в пять раз за последние два года. Об этом 18 марта сообщает издание РБК Краснодар со ссылкой на данные министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

За первые девять месяцев 2025 года иностранные туристы потратили в Краснодарском крае 14,6 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда расходы составили 2,7 млн долларов, рост достиг 435,7 процентов.

Общие расходы на туристические услуги в регионе за январь — сентябрь 2025 года составили 212,2 млн долларов США, что на 10 процентов больше, чем в 2023 году. Суммарные траты на поездки в Краснодарский край за тот же период достигли 269,8 млн долларов, превысив показатель 2023 года на 3,9 процента, а 2024 года — почти на 16 процентов.

Расходы на личные поездки выросли до 198,9 млн долларов, что на 18,3 процента больше, чем в 2024 году, и на 10,6 процента больше, чем в 2023 году. Деловые поездки показали увеличение только относительно 2024 года — на 9,9 процента, до около 71 млн долларов, но снизились на 11,3 процента по сравнению с 2023 годом.

Иностранные гости также потратили 10 млн долларов на медицинское обслуживание в Краснодарском крае, что на 10,6 процента меньше, чем в 2023 году, но на 49,8 процента больше, чем в 2024 году. На образование в регионе было направлено 11,2 млн долларов — на 10,4 процента меньше, чем в 2023 году, но на 29,3 процента больше, чем в 2024 году.

Основными направлениями для иностранных туристов в Краснодарском крае стали горнолыжный отдых, деловой туризм и семейный отдых.

За 11 месяцев 2025 года Россию посетили почти 82,9 млн иностранных туристов, что на 4,5 процента больше, чем за аналогичный период 2024 года (79,3 млн). На Краснодарский край пришлось около 9 млн поездок. Среди наиболее популярных регионов у иностранных туристов также значатся Москва (2,3 млн поездок), Санкт-Петербург (717 тыс.), Подмосковье (225 тыс.), Приморский край (131,5 тыс.) и Краснодарский край (128 тыс.).

Как отмечает менеджер сообщества MITT Connect Анна Чернецкая, в Россию чаще всего приезжают туристы из стран Ближнего зарубежья (57 процентов), Ближнего Востока (49 процентов), Китая (46 процентов), Европы (39 процентов) и Индии (36 процентов). Средняя продолжительность пребывания составляет от 5 до 10 ночей, при этом гости чаще всего выбирают отели категории 4–5 звезд.