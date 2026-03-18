Вылетающие из Сочи и Краснодара самолеты выбились из графика на сутки

Более суток действовал план «ковер» в Краснодаре. Ограничения на прием и отправку самолетов ввели 17 марта в 10:15 мск, а сняли сегодня в 09:20.

В итоге рейсы SU-2864 в Уфу и SU-1777 в Москву сдвинули на сутки. Более 23 часов придется ждать вылета в Шереметьево пассажирам SU-1775, SU-2862 в Новосибирск, N4-710 в Казань. Еще у 6 лайнеров, не отправленных накануне, отставание от графика составляет 21–22,5 часа.

У тех, кто должен по расписанию вылетать сегодня, задержки достигают 7 часов. После 14 часов ситуация должна нормализоваться.

В Сочи очередной «ковер» ввели во вторник в 23:20 и сняли в 09:20 среды. Из-за этого отложено прибытие около трех десятков бортов. Соответственно, сдвигается и вылет. Больше всего пришлось ждать пассажирам EO-435: они должны были отправиться в Орск еще вчера в 08:55, но, согласно онлайн-табло аэропорта, случится это только сегодня в 13:05.

На 14,5 часа отложен SU-1133 в Шереметьево, на 12 часов – FV-6121 и DP-339 в Екатеринбург, на 9 часов – FV-6203 в Самару. У остальных отставание от графика меньше: NE-417 отправится в Шарм-эль-Шейх с опозданием на 7,5 часа, IO-1825 в Анталью и А4-5069 в Стамбул – на 5 часов, WZ-557 в Тбилиси – на 4,5 часа.

После 15:00 все планируют вылетать по расписанию.