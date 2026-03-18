Петербуржцы стали чаще путешествовать по своему региону

Популярный сервис планирования путешествий зафиксировал существенный рост внутреннего туризма среди жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С начала 2026 года они забронировали на 10 процентов больше гостиниц и апартаментов внутри региона по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Анализ показал, что наибольшей популярностью пользуется проживание непосредственно в Петербурге, занимающее порядка 70 процентов всех бронирований, средняя стоимость одной ночи здесь составляет 4920 рублей.

Другие привлекательные направления включают Выборг (пять процентов) и Зеленогорск (два процента), где средние цены за ночь в отеле составляют 7190 и 11 060 рублей соответственно.

Самый популярный выбор туристов — двухдневные поездки вдвоем. Путешественники чаще всего выбирают бюджетные гостиницы без звезд или трехзвездочные. Средняя стоимость проживания в гостиницах достигает 6750 рублей за сутки, причем многие клиенты предпочитают оплачивать путешествия заранее целиком, используя сервисы онлайн-бронирования.

Рост бронирования подтверждает тенденцию увеличения внутрирегионального туризма, что укрепляет статус Петербурга и области как лидеров туристического потока в России, сообщает «Петербургский дневник».

По итогам 2025 года первое место в рейтинге популярных направлений отдыха россиян заняла Москва, а следом за ней расположился Санкт-Петербург. Северная столица стала лидером по длительности пребывания туристов — рекорд составил 44 дня в одном из местных отелей.