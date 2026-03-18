Туризм в Москве: чем столица удивит гостей в этом году

17 марта в Мосгордуме прошло заседание круглого стола на тему «Туризм и сфера гостеприимства в Москве». Власти и эксперты обсудили развитие отрасли.

В фокусе внимания — развитие сферы туризма и гостеприимства как одного из драйверов столичной экономики.

— Москва — исторический центр притяжения, куда приезжают люди со всей страны и мира, несмотря на санкции. Много мероприятий, фестивалей — крупнейших в Европе и, возможно, даже в мире, — подчеркнул, открывая заседание, депутат Мосгордумы Александр Семенников.

В свою очередь его коллега, Степан Орлов напомнил главный городской слоган: «Москва — лучший город Земли».

— И это та цель, ради которой мы работаем каждый день на ее развитие и поддержание, — сказал он. — Несмотря на меняющиеся экономические сложности, санкционное давление, число приезжающих к нам туристов увеличивается. Театры, музеи, парки, бульвары, общественные пространства и сама городская среда стали магнитом, притягивающим горожан и гостей города. Мы рады и гостям из других стран.

Депутаты отметили, что в городе есть потенциал, ресурсы и резервы для дальнейшего развития отрасли. В частности, на заседании отметили важность подготовки профессиональных кадров для индустрии, например гидов-переводчиков, специалистов в сфере спортивных событий, организаторов крупных массовых мероприятий.

— Гиды-переводчики с душой принимают участие в городской жизни, конкурсах, премиях, — подчеркнула заместитель председателя Комитета по туризму столицы Алина Арутюнова.

Среди самых престижных профессиональных состязаний — конкурс «Московские мастера».

— В номинации добавлена новая профессия — сотрудник туристической полиции, — объявила зампредседателя Комитета общественных связей и молодежной политики Елена Паршина.

Участники круглого стола также отметили огромную роль городских фестивалей в туристической привлекательности российской столицы. Так, за прошлый год Москву посетили более 26,5 миллиона человек, и многие из них оценили городские события.

Алина Арутюнова отметила растущую популярность сезонных фестивалей, в частности проектов «Лето в Москве» и «Зима в Москве».

— В зонах проведения мероприятий растет потребительская выручка заведений, — сообщила в свою очередь заместитель генерального директора по международному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Наталья Молочкова. — Так, выручка предприятий зимой выросла на 10,5 процента в сопоставимых ценах.

В целом же оборот сферы туризма и гостеприимства оценивается в 1,8 триллиона рублей. Впереди у города много фестивалей, включая главный проект — «Лето в Москве», который стартует 1 июня.