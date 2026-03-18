Чему пришлось научиться российскому туризму у гостей из КНР

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта, ФедералПресс. Российская индустрия гостеприимства переживает масштабную трансформацию, подстраиваясь под рекордный поток путешественников из Китая. По итогам 2025 года страну посетило свыше 1,14 миллиона граждан КНР, что вывело их на первое место по числу иностранных гостей. Отмена визового режима в декабре дала дополнительный импульс: прирост турпотока составил 30 %, заставив отельеров и рестораторов оперативно внедрять инфраструктуру, комфортную для азиатских туристов.

© РИА "ФедералПресс"

По словам представителей туристической отрасли, адаптация бизнеса уже приобрела системный характер.

«С июля 2024 года в стране возобновил действие стандарт China Friendly, разработанный ассоциацией «Мир без границ». Сертификация проводится «Роскачеством» и предъявляет жесткие требования к объектам размещения. Так, отель обязан иметь версию сайта на китайском языке с интеграцией местных платформ бронирования. На стойке регистрации должен находиться сотрудник, владеющий языком, или быть доступен телефонный переводчик. В номерах гостей из Поднебесной ждут не только чайник, бесплатная вода, тапочки и адаптеры для розеток, но и визитки с двусторонней печатью, где одна сторона содержит информацию на русском, а другая – иероглифы», – пояснили эксперты.

В связи с изменением портрета туриста корректируется работа заведений общественного питания и торговли. В меню ресторанов добавляются привычные для китайцев блюда и подаются палочки, а навигация внутри заведений дублируется на национальный язык. Критически важным условием становится наличие платежной инфраструктуры: без поддержки транзакций через системы UnionPay, WeChat Pay и Alipay турист из КНР физически не может совершить покупку. Пионеры рынка уже ощутили экономический эффект. Например, гостиничная сеть AZIMUT Hotels, получившая пять сертификатов China Friendly, зафиксировала 15-процентный прирост гостей из Китая. В высокий сезон представители этой страны составляют до половины всех постояльцев сети, передает RuNews24.ru.

С 1 июня 2026 года регулирование работы с иностранными гостями выйдет на новый уровень. Вступают в силу ГОСТ Р 72261–2025 и предварительный национальный стандарт ПНСТ 1017–2025, утвержденные Росстандартом годом ранее. Данные нормативные акты детально регламентируют взаимодействие отелей, ресторанов, перевозчиков и туроператоров с зарубежными путешественниками. При этом особый акцент в документах сделан именно на специфике обслуживания туристов из Китая. Как отмечают аналитики, рынок отказывается от тактики разовой работы со «случайными» визитерами и переходит к долгосрочной стратегии привлечения и удержания этой аудитории.

Эксперты выделяют три ключевые волны спроса, объясняющие высокий интерес граждан КНР к России. Первая группа – старшее поколение, движимое ностальгией по советскому кино и классическим маршрутам (Москва, Санкт-Петербург, города Золотого кольца). Вторая категория – молодые профессионалы и предприниматели, которые с 2018 года активно интересуются промышленным туризмом, посещают космодромы и открывают для себя нетривиальные направления, такие как Алтай. Третья волна представлена студентами, блогерами и геймерами, которых привлекает современный русский язык и культура. Ожидается, что к 2030 году турпоток из КНР достигнет 5,5 миллиона человек. Для достижения этих показателей планируется увеличить количество авиарейсов с Дальним Востоком с нынешних 50 до 350.

