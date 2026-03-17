Отдых в Анапе дороже Мальдив: правда это или вымысел

В соцсетях разгоняют тему, что цены на отдых в Анапе ближайшим летом не уступают ценникам на Мальдивах, где в общем-то и песок белоснежнее и океан в наличии. А в Анапе даже перспективы купального сезона туманны. Нужно иметь ввиду, что в таких случаях чаще всего берут для сравнения самые высокие ценники на российском семейном курорте в люксовом отеле и рандомные «пятерки» на островах. Также нужно помнить, что пока в России лето на островах совсем не высокий сезон, так что ценники сами по себе снижаются. Тем не менее редакция TourDom.ru проверила теорию из соцсетей, попробовав забронировать проживание и там и там на 13–20 июня на двоих.

Стоит напомнить, что цены в Анапе многих удивляли еще на этапе раннего бронирования. Но в одном конкретном отеле. Тогда речь шла о новой люксовой гостинице Dusit Thani Resort & Spa 5* с «ультра все включено». По состоянию на 17 марта в летний сезон отдых здесь обойдется в минимум 50 тыс. за сутки. Так при бронировании с 13 по 20 июня делюкс с видом на море предлагается за 342 тыс. Ну а люкс с приватным бассейном за 538 тыс., с индивидуальным бассейном – за 632 тыс.

У других гостиниц на анапском побережье, работающих по системе «ультра все включено» не первый сезон, предложения чуть бюджетнее. Например, в Movenpick Resort & Spa Miracleon 5* достаточно 198 тыс. для того чтобы взять делюкс с видом на море. В Alean Family Doville 5* можно попасть заплатив от 248 тыс. за категорию «улучшенный». Отель Летняя Резиденция Дача del Sol Anapa Miracleon 5* предлагает проживание в бунгало, где на территории есть общий бассейн за 210–270 тыс.

Одну из немногих альтернатив на российском курорте, где гость имеет собственный бассейн, можно найти в Гранд Отель Анапа 5*. Она предлагается в апартаментах за 750 тыс. в неделю, но по системе «все включено».

Что касается Мальдив, то и здесь проживание в категориях номеров с личным бассейном тоже кусаются. Как вариант двухместная вилла в Adaaran Prestige Vadoo 5* на атолле Южный Мале предлагается в те же даты за 683 тыс. Ну а если быть чуть более объективными и сравнивать с высоким сезоном – то в апреле здесь отдых обойдется аж в 1,5 млн руб.

В SO/ Maldives 5* не только с бассейнами, а с бунгало, выйдя из которого можно прямо с пирса окунуться в океан, то тут будет уже 1,1 млн летом и на 100 тыс. больше в апреле.

Если ориентироваться только на звездность и систему «все включено», то в период с 13 по 20 июня в «пятерках» на Мальдивах предложения начинаются от 188 тыс. А вот с «ультра все включено» ценник гораздо выше – единичные варианты в районе 230 тыс., а следующие уже от 330 и выше. Напомним: в Анапе минимальный ценник за этот вариант питания – 198 тыс.