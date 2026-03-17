Чайник, тапочки и WeChat: как в России учат китайскую грамоту ради туристов

Российская туриндустрия переживает настоящую «китаизацию»: вслед за отменой виз и ростом турпотока из КНР бизнес массово перестраивается под запросы гостей из Поднебесной. В 2025 году страну посетили более 1,14 миллиона китайцев — это лучший показатель среди всех иностранных туристов. А после отмены визового режима в декабре поток вырос еще на 30%, и теперь отельеры и рестораторы вынуждены экстренно осваивать новые стандарты гостеприимства.

Еще в июле 2024 года в России возобновил работу стандарт China Friendly, разработанный ассоциацией «Мир без границ». Сертификацию проводит «Роскачество-Туризм», и требования довольно жесткие. Отель обязан иметь сайт на китайском с прямыми ссылками на местные платформы бронирования, на ресепшен — сотрудника со знанием языка или хотя бы телефон с переводчиком. В номере обязательно должны быть чайник, бесплатная вода, тапочки, адаптеры для вилок и двухсторонние визитки с иероглифами.

Рестораны тоже меняют меню: китайским гостям нужны привычные блюда и палочки, а на указателях информация должна дублироваться на их родном языке. Платежная инфраструктура обязана поддерживать транзакции китайских систем UnionPay, WeChat Pay и Alipay — без этого турист из КНР просто не сможет расплатиться. Один из пионеров адаптации, сеть AZIMUT Hotels, получив пять сертификатов China Friendly, увеличила количество постояльцев из Китая на 15%, а в пик сезона они составляют половину всех гостей.

С 1 июня 2026 года требования станут еще системнее: вступают в силу ГОСТ Р 72261-2025 и предварительный национальный стандарт ПНСТ 1017-2025, утвержденные Росстандартом еще в прошлом году. Документы детально регламентируют работу отелей, ресторанов, транспортных и туристических компаний с иностранцами, но главный акцент сделан именно на китайских путешественниках. Индустрия, по словам экспертов, уходит от принципа «случайных гостей» к целенаправленной стратегии привлечения и удержания этой аудитории.

Интерес китайцев к России объясняется тремя волнами спроса. Старшее поколение едет за ностальгией по советским фильмам и классическим маршрутам Москва — Петербург — Золотое кольцо. Молодые профессионалы и бизнесмены с 2018 года осваивают космодромы, производства и экзотические направления вроде Алтая. А третья волна — студенты, блогеры и геймеры, которым близка современная русская культура и язык. К 2030 году власти планируют довести турпоток из КНР до 5,5 миллиона человек, а количество рейсов с Дальним Востоком — увеличить с 50 до 350.

