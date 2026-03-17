Дом Толстого в Ясной Поляне в апреле закроют для посещения

В усадьбе «Ясная Поляна» в Тульской области с 6 по 13 апреля не будут проводить экскурсии в доме Льва Толстого. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

© tourdom.ru

Ограничения связаны с подготовкой к летнему сезону. В это время специалисты проведут осмотр коллекций и дадут рекомендации по их хранению и реставрации. Такие работы проводят дважды в год: весной и осенью. Это необходимо, чтобы сохранить мемориальные объекты в историческом виде.

На период закрытия основной экспозиции посетителям предложат альтернативную программу. Экскурсии будут проходить по маршруту «Заповедник – Флигель Кузминских». Гости смогут воспользоваться аудиогидом с рассказом о территории усадьбы, который озвучил потомок писателя Владимир Толстой. Для посещения будет открыта и новая выставка «Лесков – писатель будущего» в Доме Волконского.

«Ясная Поляна» – родовое имение писателя Льва Толстого, где он родился и прожил значительную часть жизни. Ежегодно усадьбу посещают до 300 тыс. человек.