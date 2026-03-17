Мэрия Сочи опровергла новости о снижении турпотока на курорте

Средняя загрузка гостиниц в Сочи в настоящее время держится на уровне около 50%, и оснований ожидать сокращения турпотока на 1 млн человек по итогам 2026 года нет. Об этом на заседании совета по развитию туркомплекса курорта заявила депутат Городского собрания Светлана Ермилова.

Ранее представители туристической отрасли высказывали более сдержанные прогнозы. В частности, руководитель туроператора «Дельфин» и вице-президент АТОР Сергей Ромашкин сообщил СМИ, что по состоянию на февраль число бронирований в Сочи снизилось примерно на 12%. При сохранении такой динамики курорт по итогам года может недосчитаться до 1 млн туристов. В качестве причин назывались высокая стоимость отдыха, а также нестабильная работа аэропорта.

Комментируя появившиеся в прессе прогнозы, Светлана Ермилова подчеркнула, что текущая ситуация не подтверждает столь негативных ожиданий. По ее словам, средняя загрузка отелей находится на уровне 46–48%, что считается нормальным показателем для межсезонья и позволяет отрасли сохранять устойчивость.

Мэр Сочи Андрей Прошунин также сообщил о небольшом снижении числа бронирований, однако отметил, что оно связано прежде всего с подорожанием авиа и железнодорожных билетов, а также с перебоями в работе аэропорта на фоне участившихся атак ВСУ на город.

Сочи сейчас остается одним из самых востребованных курортов России. В 2024 году город принял рекордные 8 млн туристов, а в 2025-м турпоток составил около 7,9 млн человек.