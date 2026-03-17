АТОР попросит Минцифры включить сайты туроператоров в «белый список»

Ассоциация туроператоров России (АТОР) готовит новое обращение в Минцифры с требованием включить сайты туроператоров в «белый список» ресурсов, доступ к которым не ограничивается при усилении мер безопасности. В отрасли опасаются, что в условиях растущих ограничений интернета туристы могут остаться без критически важной поддержки. Особенно остро проблема встала во время недавних событий на Ближнем Востоке, когда тысячи путешественников одновременно нуждались в переоформлении билетов, поиске отелей и получении документов.

Сейчас в перечень ресурсов, защищенных от блокировок, входят сайты госорганов, «Почта России», Альфа-Банк, РЖД, туристический портал Туту.ру, навигатор 2ГИС, сервис такси «Максим» и Gismeteo. Однако сайтов самих туроператоров в этом списке пока нет. Вице-президент АТОР Артур Мурадян поясняет, что проблема касается и внутреннего туризма: до 50 процентов бронирований сегодня проходит через смартфоны, и при сбоях мобильного интернета туристы теряют доступ к управлению поездками.

Без доступа к сайту туроператора путешественник не может получить ваучеры, электронные билеты или зайти в личный кабинет. Телефонные звонки не решают всех задач, особенно когда речь идет о массовых чрезвычайных ситуациях. В АТОР подчеркивают, что для экстренного информирования туристов Telegram раньше использовали и госструктуры — Росавиация сообщала о закрытии аэропортов, МИД предупреждал о ЧС за рубежом, Роспотребнадзор — об инфекционных угрозах.

Однако после начала замедления работы мессенджера в феврале 2026 года этот канал коммуникации стал практически недоступен. Национальный мессенджер Max не может стать полноценной заменой, поскольку иностранные туристы и партнеры не имеют технической возможности его установить. По оценкам экспертов, отсутствие привычных каналов связи может сократить въездной турпоток из Азии на 20–30 процентов.

В апреле туроператоры планируют вновь обратиться в Минцифры через профильные ведомства. Они намерены доказать, что их сайты — не просто коммерческие площадки, а критическая инфраструктура, от которой зависит безопасность и комфорт миллионов путешественников. Пока же отрасль готовится к возможным сбоям в пик летнего сезона, когда нагрузка на цифровые сервисы традиционно возрастает в разы.