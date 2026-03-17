Турагенты объяснили, почему не боятся конкуренции с нейросетями

Нейросети пока не могут заменить турагентов, поскольку клиентам важно живое общение. Об этом в комментарии НСН заявил президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.

В России растет интерес к ИИ-инструментам, которые помогают детально спланировать путешествие, сообщают «Известия» со ссылкой на совместное исследование известного сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов и одного из участников «Большой четверки» сотовых операторов России. Так, трафик на нейросети для турпоездок с начала года вырос на 25% по сравнению с тем же периодом 2025 года. При этом каждый третий россиянин так или иначе уже использовал искусственный интеллект при подготовке путешествия.

«Человеческий фактор будет всегда в основе. Турфирмы могут предложить живое общение с людьми. А те товарищи, которые думают, что умнее всех, пользуясь нейросетью, сейчас сидят в Таиланде, в других странах Юго-Восточной Азии, не могут вылететь из Арабских Эмиратов, потому что решили, что самостоятельно могут организовать свой отдых. Это путешественники. Те же, кто пользуются услугами турагентов и туроператоров, это туристы. Их государство защищает, вывозит и компенсирует, а путешественникам ничего этого не достается. Пускай люди сами выбирают», - отметил собеседник НСН.

Эксперт спрогнозировал, когда нейросети всё же смогут заменить турагентов.

«При условии нашего менталитета, поколения через два, наверное, ИИ сможет это сделать. Тогда уже всё изменится. Сейчас турагенты пока не используют нейросети. Мы занимаемся не организацией туров, а консультацией, отслеживанием, бронированием. Как правило, это уже готовые туры, созданные туроператором. Возможно, они применяют ИИ, хотя там тоже всё завязано на деньгах, на выгоде, на качестве, надёжности. Нейросети уровень надёжности пока не показывают», - заключил Сергей Голов.

Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предрекла революцию на рынке труда к 2030 году на фоне развития нейросетей с риском для людей остаться безработными.