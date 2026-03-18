Исторический сериал вдохновил музей-заповедник на создание уникального тура

Владимиро-Суздальский музей-заповедник разработал уникальный маршрут, посвященный князю Андрею Боголюбскому. Путешествие охватывает ключевые места, связанные с жизнью и деятельностью выдающегося правителя: старинные архитектурные памятники Владимира, живописное Боголюбово, историческую Кидекшу под Суздалем и Юрьев-Польский.

Этот познавательный тур, приуроченный к выходу исторического киносериала «Князь Андрей», открывает возможность прикоснуться к наследию сына Юрия Долгорукого. Посетители смогут отправиться в экскурсию как в составе группы с опытным гидом, так и самостоятельно, исследуя места, напрямую связанные с князем.

Фильм «Князь Андрей» стал первой кинематографической работой, рассказывающей о судьбе князя, что добавило новый импульс к интересу к его эпохе. Музей предлагает одно- или двухдневные программы, адаптированные под пожелания туристов, включающие посещение знаменитых архитектурных комплексов.

Экскурсанты начнут знакомство с Успенского собора XII века, посетят музейный центр «Палаты» с иконой «Богоматерь Боголюбская» и увидят Золотые ворота во Владимире. Далее маршрут приведет в княжескую резиденцию в Боголюбове, к знаменитому Храму Покрова-на-Нерли, а также в село Кидекша, где сохранилась церковь, возведенная Юрием Долгоруким. В программу также включены Суздальский кремль и Спасо-Евфимиев монастырь, позволяя получить полное представление о богатой истории региона, пишет ТАСС.

