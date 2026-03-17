Санаторно-курортные услуги в Янтарном крае подорожали на четверть

Почти на 24 процента увеличилась стоимость путевок в санатории Янтарного края. Такие данные привели в своем исследовании аналитики Центробанка России. Оздоровительный отдых - одна из самых подорожавших услуг в регионе. Во сколько он обходится сегодня и почему растущие цены не являются показателем высокой маржи балтийских здравниц, рассказали эксперты.

Сегодня в Калининградской области работают с десяток санаториев и спа-комплексов, оказывающих услуги по оздоровлению. Разброс цен существенный - в среднем от четырех до семи тысяч рублей в сутки в зависимости от сезона. Дешевле всего приобрести путевку можно с декабря по март, а вот с июля по август за них придется заплатить практически вдвое.

- Санатории принимают гостей круглогодично, однако решающую роль играют Балтийское море и песчаные пляжи, к которым часто примыкают здравницы. Далеко не всем туристам хочется прогуливаться по побережью, когда на улице слякоть, снег и дождь. Мы наблюдаем определенную просадку в межсезонье и повышенный спрос с мая по сентябрь включительно. Однако подобный отдых все же уступает классическим экскурсионным и развлекательным турам, - рассказала в беседе с корреспондентом "РГ" представитель турфирмы Ольга Себелева.

В исследовании Центробанка отмечается, что удорожание стоимости спровоцировал высокий спрос. Цены повышают и чтобы компенсировать возросшие издержки на приобретение продуктов, обслуживание помещений и оплату труда персонала, отмечают эксперты. Однако на практике все несколько сложнее. Калининградская область действительно не покидает федеральные топы самых популярных туристических направлений. Вот только расходы растут быстрее спроса.

- К сожалению, многие здравницы, которые работали еще в советские годы, сегодня довольно "уставшие". Чтобы привести их в порядок, нужны колоссальные инвестиции. Прибавьте к этому оплату труда персонала, довольно специфическую кухню, обилие дорогостоящего оборудования и получите на выходе сумму, превышающую сотни миллионов рублей. Инфляция в регионе по-прежнему является одной из самых высоких в стране и составляет сегодня 7,83 процента против всероссийского показателя в шесть процентов. Поэтому, на мой взгляд, санатории поднимают стоимость не столько из-за резко увеличившегося спроса, сколько из-за финансовой необходимости, - подчеркнул финансовый аналитик Артур Поляков.

Только за проживание и питание в сезон нужно будет отдать 60-70 тысяч рублей за десять дней - именно столько составляет в среднем продолжительность оздоровления. К этому прибавляются расходы на процедуры, из-за чего итоговая сумма путевки может вырасти на 30-40 процентов. Если же у туриста нет конкретной рекомендации от врача на прохождение санаторно-курортного лечения, то он, вероятнее всего, снимет обычную гостиницу или оформит стандартную туристическую путевку. Получится дешевле.

Этот факт подтверждает прошлогодняя статистика: за 2025-й в калининградских здравницах отдохнули 68 тысяч человек. Такие показатели позволили российскому эксклаву занять второе место в санаторном рейтинге СЗФО. Доходы при этом увеличились на 19 процентов, рост спровоцировало увеличение среднего чека и переориентация на более платежеспособного туриста. Общее количество отдыхающих, по данным аналитиков портала "Санатории России", напротив, сократилось, что свидетельствует о снижении доступности санаторно-курортного лечения для рядового потребителя.

Так, например, летом прошлого года здравницы подняли цены на путевки, поскольку в регионе ожидали рекордное число туристов. Однако прохладная и дождливая погода внесла свои коррективы: гостей приехало меньше, а стоимость санаторно-курортного лечения пришлось в срочном порядке снижать.

Впрочем, ситуация в Калининградской области является отражением общероссийского тренда. Сокращение турпотока фиксируют во всех санаториях страны.

- Сегодня падение посещаемости действительно компенсируется ростом доходов, что стало ответом на инфляцию. Санатории сконцентрировались на более состоятельных клиентах, менее чувствительных к ценовым скачкам и готовых платить за сервис. Однако этот ресурс не бесконечный: в ближайшие годы здравницам придется инвестировать в реальную трансформацию. Скорее всего, мы увидим жесткое разделение на массовый и высокомаржинальный премиальный сегменты, - прокомментировал член правления Национальной курортной ассоциации Евгений Терентьев.

Если говорить о Северо-Западном федеральном округе, то по итогам прошлого года в лидеры по количеству отдыхающих ожидаемо вырвались санатории Санкт-Петербурга - 69 тысяч человек. На втором месте - Калининградская область. Тройку лидеров замкнула Новгородская область с показателем в 33 тысячи человек.

Безоговорочным лидером по количеству отдохнувших в санаториях является Краснодарский край. За прошлый год здоровье там поправили более одного миллиона россиян. Второе место занял Ставропольский край (638 тысяч отдохнувших). Третье - Республика Крым (480 тысяч человек).

2,1 миллиарда рублей заработали калининградские санатории за 2025 год