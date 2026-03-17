Лагонаки: от рифа древнего океана до горного курорта Адыгеи

Загадочная, удивительная, вдохновляющая и все еще малоизученная такова горная Адыгея. Лагонакское нагорье, расположенное на юге республики, привлекает туристов круглый год. Здесь, где когда-то плескался древний океан Тетис, сегодня можно прикоснуться к следам далекого прошлого и получить незабываемую дозу адреналина.

Река Белая: ледяной экстрим и гранитные каньоны

Одна из главных природных достопримечательностей река Белая. Она берет начало от ледников скалистого плато Лаго-Наки и прорезает свой путь через всю Адыгею, оставаясь ледяной даже в жаркие летние дни. Ее воды привлекают не только любителей плавания, но и отчаянных рафтеров. Сплав по Белой возможен круглый год, предлагая маршруты разной сложности. Между стремительными порогами открываются захватывающие виды гранитного каньона. Экстремалы признаются: сплав по горной реке страшен, но именно это и манит их вновь и вновь.

Владимир Петухов инструктор по рафтингу, «Мы имеем дело с препятствиями второй категории сложности по шестибалльной международной шкале. Для гребли подаются четкие команды, например: «Все вперед!», что означает – все дружно тянем весло как можно дальше за водой: верхняя рука толкает, нижняя тянет». Сергей Давыдов турист «Это все страшно, наверное, может быть даже и рискованно, но… Что есть, то есть, придется как-то сплавляться дальше. Там еще какой-то каньон, какой-то узкий проезд. Пока, конечно, страшно, но надо смотреть, что будет дальше». Руслан Магомедов турист «И весенний, и зимний сплав прекрасен! Сосульки на склонах – это очень красиво, прям завораживающе. Что удивительно, несмотря на холод, иногда ощущается жарко, безумно жарко от движения и адреналина».

Гузерипль: дом для зубров и реабилитация диких животных

Гузерипль это северный кордон Кавказского биосферного заповедника, место, которое стоит посетить, чтобы увидеть исконных обитателей Северного Кавказа зубров. Много тысяч лет назад эти величественные животные свободно обитали по всему региону, а сегодня их можно увидеть так близко только здесь.

В Гузерипле работает уникальный реабилитационный центр для раненых диких животных. Здесь получают помощь и заботу олени, волки, еноты, туры, лесные дикие коты. Некоторые из них, окрепнув, возвращаются в природу. Особое место в центре занимают зубры.

Татьяна Чумак экскурсовод Экоцентра кордона «Гузерипль» «В 1927 году был убит последний кавказский зубр. Тогда ученые нашего Кавказского заповедника начали работу над программой его возвращения на Кавказ. Благодаря этим усилиям сейчас популяция достигает 1300-1400 голов, поэтому мы с гордостью можем сказать, что вносим весомый вклад в биоразнообразие Кавказа».

У каждого обитателя центра своя история спасения. Зубриха Майка еще теленком упала в горную расщелину, откуда ее с трудом извлек местный фермер и привез сюда. Некоторых животных, прошедших реабилитацию, можно даже встретить на туристических тропах самого Кавказского заповедника.

Загадки дольменов: каменные послания древней цивилизации

В давние времена на территории современной Адыгеи процветало сердце древней цивилизации. По данным ученых, она зародилась более семи тысяч лет назад и внезапно исчезла, оставив после себя монументальные мегалитические сооружения дольмены.

Сергей Демченко гид «В Адыгее существует несколько групп дольменов, и каждая включает множество этих сооружений. Самая крупная – Богатырская поляна, где насчитывается до 400 дольменов. В других группах их от 200 до 300. К сожалению, не все дольмены дошли до наших дней: есть целые, есть полуразрушенные, а на некоторых участках продолжаются раскопки».

Дольмены хранят множество тайн. Как древние люди выбирали места для их постройки, часто в зонах геомагнитных аномалий? И главный вопрос, поражающий современных исследователей: как они перемещали и устанавливали каменные плиты весом в десятки тонн?

«Некоторые плиты настолько массивны, что их не под силу поднять и современному крану, - удивляется Сергей Демченко. - И если учесть, что эти плиты нужно было еще обработать, подогнать друг к другу с невероятной точностью иногда даже лезвие ножа или листок бумаги не пролезут в стык… Это просто удивительно!

Большинство дольменов сосредоточено в предгорных зонах. Всего на Северном Кавказе исследователи описали более двух тысяч таких каменных строений.

Гузерипльский дольмен: послание из каменного века

«Наш гузерипльский дольмен самый крупный на территории Адыгеи, хотя и не Западного Кавказа. Его высота достигает порядка 2 метров, ширина более 2,5 метров. Он строго ориентирован с востока на запад, а с западной стороны имеется круглое отверстие диаметром примерно 40 см, - рассказывает экскурсовод экоцентра кордона «Гузерипль Татьяна Чумак.

Ученые предполагают, что дольмены были построены 4-5 тысяч лет назад и служили для погребений или ритуальных обрядов.

«Люди, обладающие экстрасенсорными способностями, утверждают, что действительно чувствуют здесь особые вибрации. Многие туристы обнимаются с дольменом, некоторые оставляют подношения конфеты, яблоки, хотя мы просим этого не делать, добавляет Татьяна Чумак.

Долина аммонитов: следы древнего океана

Помимо древних культурных памятников, в Гузерипле сохранились и следы доисторического прошлого этих мест. Примерно 200 миллионов лет назад Кавказские горы представляли собой остров, а Лагонакское нагорье было рифом древнего океана Тетис. В долине реки Белой расположилась Долина аммонитов, где в огромных валунах скрываются окаменелые моллюски, жившие миллионы лет назад.

Хотя окаменелых моллюсков можно найти и на берегу Белой, лучше всего отправиться в Музей аммонитов. Здесь представлены и сами раковины, и их окаменелые фрагменты.

Марет Хацац экскурсовод «Аммониты – это головоногие наружнораковинные моллюски. Многие посетители, увидев аммонит, говорят: «Ой, древние улитки!» Но это не улитки, это моллюски. Аммонитов было очень много – около трех тысяч видов и полутора тысяч родов».

Диаметр раковин крупнейших моллюсков превышал два метра, а их щупальца могли достигать 8 метров в длину. Аммониты прожили на Земле более 300 миллионов лет.

Марет Хацац также рассказывает о процессе окаменения: «Когда аммониты вымерли 65 миллионов лет назад, их раковины осели на дно океана. Осадочные породы наслаивались, подводные течения наносили ил на раковины, и со временем ил каменел. Таким образом, раковина оказывается внутри каменного шара, и именно из таких шаров наши горные реки вымывают их на поверхность.

Подземный мир Лагонаки

На вершине Лагонакского плато у входа в Азишскую пещеру почти всегда собирается очередь. Внутри горы спрятаны уникальные творения природы, а сама пещера завораживает сказочными видами. Сталагнаты поражают своей мощью и в то же время хрупкостью.

Даниил Амралиев спелеолог «Это сталагнаты – сталагнатовые колонны. Возраст этой колонны около 200 тысяч лет, а вот этих – миллион триста тысяч лет. Важно понимать: это не известняк, не скала и не камень, а образования, накапанные водой благодаря миллионам капель. Средняя скорость их роста составляет всего один кубический сантиметр в сто лет. Всё, что мы видим, – это очень ранимый слой».

Азишская пещера уходит на 30 метров в глубину и простирается более чем на 600 метров в длину. В некоторых залах стены пещеры состоят из уникальных минералов. Внутри поддерживается постоянная температура +7 градусов, воздух насыщен озоном, отсутствует пыль. Кажется, что время здесь застыло, однако сталактиты и сталагмиты продолжают свой медленный рост.

Лагонакское нагорье богато природными и рукотворными достопримечательностями. Здесь проложены разнообразные маршруты наземные и водные, экстремальные и прогулочные. Главное здесь всегда рады гостям.