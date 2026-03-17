«Уральские авиалинии» предложили сэкономить на рейсах в международные хабы

Распродаж много не бывает – так решили российские авиакомпании сегодня. «Уральские авиалинии» вслед за «Аэрофлотом» тоже предложили свой дисконт. Так, например, в акции участвуют рейсы в Стамбул. Лучшие варианты в мае – от 19,5 тыс. за round trip без багажа. Чтобы получить этот ценник, туда можно лететь с 10-го по 13-е число, а обратно возвращаться 14-го или после 17-го и дальше. Впрочем, и в другие дни будет не сильно дороже, если не лететь прямо на трехдневные длинные уик-энды, когда будет повышенный спрос.

Можно взять и билеты в Калининград. Наиболее низкие цены обнаружились с датами вылетов 5 и 13 мая. В этом случае дорога в оба конца может обойтись в 12,5 тыс. руб. В марте можно успеть покататься на лыжах в Сочи. Путешествие в оба конца из столицы реально приобрести за 10,6 тыс.

Из базового аэропорта на Урале перевозчик предложил сэкономить на двух международных маршрутах. От 18 тыс. предлагают round trip в Ереван. Такие цены есть 3 и 10 апреля. Тем, кому нужен Стамбул как сам по себе или как хаб для дальнейших поездок, могут поискать варианты в апреле – дорога в оба конца обойдется в 26 тыс.

