РЖД запустят новый туристический поезд «Вдохновение эпох»

Российские железные дороги анонсировали запуск нового состава «Вдохновение эпох». Первый рейс запланирован на 4 сентября 2026 года, сообщили в компании.

Маршрут пройдет по кольцу Москва – Пенза – Рязань – Москва. Программа ориентирована на путешественников, интересующихся русской литературой и культурой. В Пензенской области пассажиры посетят музей-заповедник «Тарханы», где прошло детство Михаила Лермонтова. В Рязанской области запланирована экскурсия в усадьбу Сергея Есенина в Константинове.

Также в программу включены обзорные экскурсии по Пензе с посещением драматического театра и городских подземелий. В Рязани туристам покажут Рязанский кремль, Музей истории ВДВ и познакомят с местной кухней, в том числе предложат попробовать калинник.

Во время поездки пассажиры смогут наблюдать пейзажи Сурского и Окского берегов. В составе предусмотрены вагоны разных категорий – СВ, купе и плацкарт. В пути можно заказать горячие блюда, напитки и десерты с доставкой к месту.

Экскурсионную программу можно приобрести как полностью, так и отдельными блоками. Продажа билетов уже открыта.

Кроме того, РЖД готовят запуск еще одного туристического маршрута «В долину нарзанов». Первый рейс намечен на 15 июня. Состав отправится из Москвы и пройдет через Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Минеральные Воды, с дополнительной остановкой в Воронеже.