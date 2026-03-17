Какой из курортов Красной Поляны выбрать туристу

Красная Поляна — это не просто точка на карте, а целая долина, где у каждого склона свой характер. Здесь за один день можно прожить несколько разных жизней: утром пить кофе в облаках, днем гулять по альпийским лугам, а вечером ловить закат над вершинами, пишет автор канала Rombex Travel.

Роза Хутор — это местная классика и «лицо» региона после Олимпиады-2014. Тут чувствуешь себя как в Европе: набережная реки Мзымта с ратушей, симпатичные домики и бесконечные канатные дороги. Если подняться на Роза Пик, откроется панорама Главного Кавказского хребта — там даже в июльскую жару часто лежит снег.

Совсем другая атмосфера на Газпроме (склон Лаура). Тут про тишину, высокие ели и уединение. Это место для тех, кто хочет сбежать от толпы и просто подышать лесом. А если захочется комфорта, всегда есть «Галактика» с ее бассейнами и огромными окнами на горы.

Самый экстремальный — курорт Красная Поляна. Сюда едут за движением: зимой — поделать трюки на сноуборде, летом — гонять на велосипедахпо горам или прыгать по каньонам. Тут всегда много молодежи, музыки и стильных спотов.

Объединяет их одно: это чувство, когда внизу еще лето, а наверху тебя обдувает ледяной ветер и кажется, что городская суета осталась где-то в другой реальности.

Если хочется копнуть глубже, сворачивайте с натоптанных троп. Загляните в ущелье Ахцу — там отвесные скалы буквально нависают над бурлящей рекой. Или заскочите в Чвижепсе, чтобы глотнуть «живой» минералки прямо из источника.

Напоследок — про еду. Местная кухня — это отдельный вид удовольствия. Обязательно найдите место, где подают свежую форель и домашний мед с вином. В этом неспешном гостеприимстве и кроется настоящий дух Красной Поляны.

