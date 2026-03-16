Введут ли в России налог на выезд за границу

В Государственной думе не рассматривают вопрос о введении налога или каких-либо дополнительных сборов для граждан РФ, выезжающих за рубеж. Об этом сообщил глава комитета по туризму Сангаджи Тарбаев.

По словам депутата, в ряде СМИ его комментарий был неверно интерпретирован, из-за чего возникли слухи о возможном появлении нового сбора. Парламентарий подчеркнул, что никаких законопроектов на эту тему не готовится и подобные инициативы не обсуждаются в парламенте.

«Ни о каких законодательных инициативах, связанных со взиманием платы за выезд за границу или введением отдельного налога, речи не идет», – отметил Тарбаев, комментируя появившиеся публикации.

При этом депутат уточнил, что в профессиональной среде действительно обсуждается вопрос модернизации системы финансовых гарантий для граждан, отправляющихся за рубеж. Обсуждается не налог, а возможный пересмотр механизмов, которые позволяют оперативно помогать россиянам в чрезвычайных ситуациях за пределами страны.

Как пояснил глава комитета, актуальность такой дискуссии усилилась после событий на Ближнем Востоке, когда потребовалось одновременно организовать вывоз большого числа российских граждан. По его словам, пока речь идет лишь об экспертном обсуждении возможных подходов к совершенствованию существующей системы.