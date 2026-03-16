Туристы начали борьбу за билеты на море

У туристов, которые собрались этим летом на Черноморское побережье на поезде, начинается самая горячая пора – открываются продажи на летние даты, когда наблюдается повышенный спрос. Самый пик будет чуть позже, когда пойдет борьба за места в поездах, отправляющихся в июле и августе. Сегодня же были открыты продажи на 13 июня. И сложности уже есть.

«Пара-тройка минут после старта продаж есть, если нижние места надо, и четыре-пять, если за верхние полки сражаешься», – пишут туристы в соцсетях о времени, за которые раскупаются места в поездах на новую дату.

Напомним, они появляются ровно в 08:00 по московскому времени за 90 суток до отправления.

Нескольких минут многим оказывается недостаточно:

«Вчера пытался купить два места в плацкарте на 11 июня, все данные у меня уже были в приложении. В 8 утра появилась куча мест в плацкартных вагонах, но, увы, купить не удалось».

Мнения не единичные:

«Сложно, я не смог купить на 11 июня в плацкарт на 092».

Те, кто ездит по железной дороге ежегодно, уже сейчас мониторят чаты, дабы понимать, какие масштабы «беды» будут в их даты. Многие надеются, что за зимнюю паузу перевозчики что-то поменяли в своем программном обеспечении и серверах, что позволит порталам не зависать в пиковые момента нагрузки. Пока что на подобные казусы жалуются немногие.

Традиционно есть «тренирующиеся», которые пытаются довести до автоматизма процесс покупки и понять, как и что работает. Вольно или невольно этим они не дают купить места тем, кому они действительно нужны:

«Мне сейчас из листа ожидания прислали 4 места в одном отсеке на поезд на 13 июня. Но мне ещё рано ехать».

Кто-то таких упрекает, кто-то понимает: «Не от хорошей жизни люди тренируются. Чтобы понять, на что рассчитывать, почувствовать сайт и покупку в момент открытия продаж. Мы его уже 4-й год будем проходить. И каждый год все стрессовее и стрессовее».