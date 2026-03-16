Волгу захотели возродить как туристическую артерию

В Костроме под председательством помощника президента, главы Морской коллегии РФ Николая Патрушева прошло совещание, посвященное развитию внутреннего водного туризма. Участники встречи, среди которых были руководители регионов Волжского бассейна и представители федеральных ведомств, обсудили меры по раскрытию туристического и транзитного потенциала территорий. Особое внимание уделили работе маршрута «Московское золотое кольцо» и формированию программы комплексного развития геостратегической территории «Великий Волжский путь», призванной объединить усилия приволжских субъектов.

Одним из ключевых предложений стало включение Костромской области в федеральный проект «Речные магистрали». Для организации регулярных пассажирских перевозок по рекам и озерам рассмотрена возможность использования инновационного судна — речного автобуса КС-163, производимого на Костромском судомеханическом заводе. Этот катер, способный вместить 58 человек и развивать скорость до 45 км/ч, отличается малой осадкой и высокой маневренностью, что позволяет ему причаливать даже к необорудованному берегу.

Участники совещания подчеркнули, что создание современной инфраструктуры — ключевое условие для привлечения туристов. Речь идет не только о развитии яхтенных клубов и марин, но и об обустройстве причалов для стоянки частных маломерных судов как в городской черте, так и за ее пределами.

Большие надежды возлагаются на организацию так называемых «зеленых стоянок» — оборудованных мест для отдыха на дикой природе с доступом к воде. В Минтрансе отмечают, что параллельно ведется масштабная работа по устранению лимитирующих участков на водных путях: реконструируются шлюзы, а после 30-летнего перерыва в строй вводятся новые круизные лайнеры. Реализация этих мер, по мнению экспертов, должна сделать волжские маршруты комфортными и доступными для путешественников.

