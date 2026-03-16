Эксперты обсудили, как турагентам быть актуальными для молодого поколения

Современный туррынок переживает заметный поколенческий сдвиг. Молодые путешественники становятся активнее в покупке туров, однако их подход к планированию поездок сильно отличается от привычек старших возрастных групп. Об этом шла речь на специализированной сессии группы компаний «Островок» в рамках выставки MITT, где эксперты обсудили, как турагентствам оставаться востребованными для новой аудитории.

По словам Дарьи Кочетковой, управляющего директора ГК «Островок», сегодня основную часть путешественников составляют миллениалы – примерно 70% рынка. Однако уже в ближайшее десятилетие значительную долю туристов займет поколение Z.

«Зумеры станут самой активной и платежеспособной аудиторией туррынка. При этом у них меньше опыта путешествий, и они пока не сформировали устойчивого отношения к брендам. Это открывает уникальное окно возможностей для индустрии: именно сейчас создается их восприятие ценности туристических сервисов», – отметила Дарья Кочеткова.

Эксперт добавила, что более 60% молодых туристов предпочитают индивидуальные рекомендации по размещению, досугу и питанию. Исследование сервиса «Островок B2B» показывает, что почти 70% агентов уже получают запросы на персонализацию стандартных туров под конкретные пожелания клиентов. В таких условиях гибкость предложений становится одним из ключевых конкурентных преимуществ туркомпаний.

Особую роль в формировании интереса к поездкам играют социальные сети и пользовательский контент. Этот инструмент позволяет турагентам демонстрировать свою экспертизу, привлекать новую аудиторию, включая самостоятельных путешественников, и объяснять ценность профессиональной помощи.

«Исследование “Островок B2B” выявило, что основная причина, по которой многие молодые туристы обходят агентства, – мнение, что агент предлагает тот же продукт, который можно купить самостоятельно. Поэтому сегодня ключевая задача турфирм – показать преимущества работы с ними: персональные рекомендации, гибкость бронирования, индивидуальные маршруты и поддержка на протяжении всей поездки», – подчеркнула Дарья Кочеткова.

Свою точку зрения добавила Виктория Ануфриева, генеральный директор турагентства You Love Travel. Она отметила, что ценность агента все чаще проявляется уже после покупки тура – в процессе сопровождения поездки и решения нестандартных ситуаций. По ее словам, важно демонстрировать эту экспертизу и закулисную работу, включая публикации в соцсетях, чтобы формировать доверие и строить долгосрочные отношения с новым поколением путешественников.