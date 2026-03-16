Подростка сняли с рейса без объяснения причины и оставили одного в аэропорту

Авиакомпания сняла с рейса подростка без объяснения причины и оставила его одного в аэропорту Алтайского края. Об этом говорится на официальном сайте регионального мирового суда.

Уточняется, что ребенка вывели из самолета прямо перед вылетом. Отец пострадавшего подал против авиаперевозчика иск, в котором сказано, что его сын имел право летать самостоятельно без сопровождения — это разрешено детям старше 12 лет. Авиакомпания, которую обвинили в незаконных действиях, заявила, что подросток якобы изъявил желание покинуть борт после разговора с истцом.

В итоге судья постановил, что авиаперевозчик не выполнил своих обязательств, и обязал его выплатить семье 14,6 тысячи рублей. Эта сумма включает в себя стоимость билета, компенсацию за причинение морального вреда и штраф.

Ранее туристы бросили своего десятилетнего сына в аэропорту Испании и поехали отдыхать. Документы их ребенка были просрочены, но пара решила не отменять путешествие.