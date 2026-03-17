Озеро Байкал: где находится, как добраться, чем заняться зимой и летом

Байкал — одно из главных природных сокровищ Земли, глубочайшее озеро на планете, хранящее 20 процентов мировых запасов пресной воды. Интерес к нему не угасает: ученые продолжают изучать эндемиков, путешественники со всего света едут сюда круглый год. О том, где находится озеро, какова его реальная глубина, какие редкие животные обитают в его водах и на берегах, а также чем заняться зимой и летом, — в материале «Ленты.ру».

Где находится Байкал

Байкал Республики Бурятия.

По форме Байкал напоминает огромный полумесяц. Его длина составляет 636 километров — это расстояние, примерно равное пути от Москвы до Санкт-Петербурга. Длина береговой линии превышает две тысячи километров. Максимальная ширина озера Усть-Баргузином), а минимальная — 25 километров. Площадь водной поверхности — 31 722 квадратных километра, что чуть больше площади Бельгии, а объем воды — 23 615 кубических километров.

Байкал — самое глубокое озеро на планете. Его максимальная глубина составляет 1642 метра — это высота 37 стандартных девятиэтажных домов, поставленных друг на друга. Средняя глубина озера также впечатляет — 758 метров

В Байкал река — Ангара, могучий приток Енисея.

Байкал: происхождение названия У ученых до сих пор нет единой версии происхождения слова «Байкал» — слишком много разных народов населяло его берега на протяжении тысячелетий. Китайцы в древних хрониках именовали озеро Бэйхай — «Северное море», эвенки называли его Ламу, что тоже значит «море», а бурят-монголы — Байгаал-далай, то есть «большой водоем». Наиболее распространена версия, что название имеет тюркское происхождение: от слов бай («богатый») и куль («озеро»), что означает «богатое озеро». Первые русские землепроходцы, появившиеся здесь в XVII веке, сначала пользовались эвенкийским названием — «море Ламу». Но после выхода отряда землепроходца Курбата Иванова на берег озера в 1643 году они перешли на бурятский вариант Байгаал, немного переиначив его на свой лад — так и получилось привычное Байкал. Существует и красивая бурятская легенда: после сильного землетрясения земля разверзлась, и из трещины стал вырываться огонь. Испуганные люди стали кричать «Бай, гал!», что значит «Огонь, остановись!» Постепенно пламя погасло, а трещина заполнилась водой — так и появился Байкал.

Острова Байкала

На Байкале насчитывается 27 островов, крупнейший и единственный обитаемый — Ольхон. Он отделен от западного берега Байкала проливом Малое море.

Площадь Ольхона составляет около 700–730 квадратных километров; длина — более 70 километров; ширина достигает 14 километров.

Самый крупный поселок на острове — Хужир, это популярный культурный и туристический центр Байкала.

Ольхон по праву считают сердцем Байкала, а его визитная карточка — скала Шаманка на мысе Бурхан. В скале есть сквозная пещера длиной около 12 метров

Пещера считалась обителью духа-хозяина острова — самого грозного и почитаемого божества Байкала. По другой легенде, здесь обитает хан Хутэ-баабай — небожитель, ставший покровителем Ольхона и царем всех шаманов. Скала Шаманка остается действующим культовым центром сибирского шаманизма. Местные жители и сегодня соблюдают связанные с ней традиции, а туристам рекомендуют относиться к святыне с уважением и близко к скале не подходить.

Другие интересные острова Байкала

Ушканьи острова — небольшой архипелаг из четырех островов, знаменитый своими лежбищами байкальской нерпы. Огой — расположен в проливе Малое море, недалеко от Ольхона. Это популярное место паломничества — на острове установлена буддийская Ступа Просветления. Ярки — узкий песчаный остров, отделяющий северную часть Байкала от залива Ангарский сор.

Заповедные территории Байкала

Экосистема Байкала требует особого режима охраны. Вокруг озера сформирована одна из самых крупных в России сетей особо охраняемых природных территории (ООПТ). Непосредственно на побережье и прилегающих территориях расположены заповедники, национальные парки и заказники, которые вместе образуют ЮНЕСКО.

Ключевые ООПТ федерального значения включают:

Баргузинский государственный природный биосферный заповедник — старейший заповедник России (создан в 1916 году) на восточном побережье;

Байкальский государственный природный биосферный заповедник — на южном побережье, в районе хребта Хамар-Дабан;

Байкало-Ленский государственный природный заповедник — на северо-западном побережье, в истоках реки Лены;

Прибайкальский национальный парк — опоясывает западное побережье от Ольхона до Листвянки;

Забайкальский национальный парк — включает в себя полуостров Святой Нос, Чивыркуйский залив и Ушканьи острова.

Всего в Байкальском регионе насчитывается шесть заповедников, пять национальных парков и множество заказников разного уровня, призванных сохранить природное наследие озера. В заповедные зоны может потребоваться пропуск, для получения которого нужно оплатить сбор.

Сколько лет Байкалу Байкал — одно из древнейших озер мира, и вопрос его возраста до сих пор вызывает споры в научной среде. Традиционно считается, что котловина Байкала начала формироваться 25-30 миллионов лет назад. Происхождение Байкала — тектоническое. Озеро расположено в центре Байкальского рифтового разлома земной коры, который до сих пор находится в движении. Столкновение литосферных плит и процессы разогрева мантии привели к тому, что земная кора под озером растягивается, а котловина продолжает расширяться со скоростью около двух сантиметров в год. Некоторые ученые даже высказывают гипотезу, что через миллионы лет на месте Байкала может образоваться новый океан. Именно эта сейсмическая активность объясняет, почему Байкал, несмотря на свой почтенный возраст, не исчез с лица земли, как другие древние озера.

Как добраться до Байкала

Перед поездкой на Байкал нужно выбрать, с какого города начинать путешествие — Иркутска (западное побережье) или Улан-Удэ (восточное побережье). Добраться до них можно самолетом, поездом или на машине, а уже оттуда — на автобусах, такси или паромах до конкретных точек на озере.

Самолетом

Самый быстрый и популярный способ для жителей европейской части России — авиаперелет. Аэропорт Иркутска принимает рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска и десятков других городов. Время в пути из столицы — около 5,5–6,5 часов. Цены на билеты сильно зависят от сезона, если покупать за несколько месяцев, выйдет дешевле.

Аэропорт Улан-Удэ — альтернативный вариант, особенно если вы планируете путешествовать по восточной стороне Байкала. Сюда также летают рейсы из Москвы, время в пути около 6 часов.

Поездом

Транссибирская железнодорожная магистраль проходит через оба ключевых города — Иркутск и Улан-Удэ.

Из Москвы до Иркутска поезда идут около 3,5 суток. До Улан-Удэ путь дольше почти на сутки. Если вы едете летом, покупать билеты лучше заранее — на поезда по Транссибу высокий спрос не только у туристов, но и у местных жителей.

Есть и еще один вариант — доехать до Северобайкальска на севере озера. Это для тех, кто хочет посетить по-настоящему дикие и малолюдные места.

На автобусе

Автобусы и маршрутки — основной способ добраться от Иркутска до ближайших точек на Байкале. Самое популярное направление — поселок Листвянка (около 70 километров от города). Маршрутки отправляются от автовокзала и Центрального рынка по мере заполнения, время в пути — чуть больше часа.

Из Улан-Удэ автобусы ходят до села Горячинск (курорт на восточном берегу, около 130 километров) и других прибрежных поселков.

На такси или трансфере

Такси из Иркутска — более дорогой вариант для компаний или тех, кто ценит комфорт и не хочет подстраиваться под расписание.

На машине

Путешествие на личном автомобиле — самый долгий вариант.

Если проезжать в день по 800–1000 километров, дорога в один конец займет пять-шесть дней. Почти везде на трассе хорошее асфальтовое покрытие, проблем с заправками и отелями нет, но за Уралом расстояния между населенными пунктами становятся очень большими, так что планировать ночевки нужно заранее. Имеет смысл ехать на Байкал на машине, если вы живете за Уралом или планируете посетить много удаленных локаций, до которых сложно добраться на общественном транспорте.

В зимний сезон, когда озеро замерзает, популярны трансферы прямо по льду на хивусах — катерах на воздушной подушке. Они доставляют туристов из Листвянки в отдаленные бухты и на Ольхон, но это уже скорее развлечение, чем транспорт. Кроме того, в конце февраля, когда лед Малого моря промерзает на достаточную глубину, с материка на Ольхон открывается ледовая переправа — дорога, по которой безопасно могут проезжать автомобили. Зимник открыт примерно в течение месяца.

Кругобайкальская железная дорога

Кругобайкальская железная дорога — уникальный памятник инженерного искусства и одна из главных достопримечательностей Байкала. Сегодня это тупиковая ветка длиной 94 километра от города Слюдянка до поселка Байкал.

КБЖД часто называют «Золотой пряжкой стального пояса России». Это часть легендарного Транссиба, построенная в 1899–1905 годах в невероятно сложных условиях вдоль скалистого берега, где раньше не ступала нога строителя. До ее появления поезда переправлялись через Байкал на специальных паромах-ледоколах, а зимой иногда рельсы укладывали прямо по льду. Когда дорогу достроили, Транссиб наконец замкнулся.

Сегодня на историческом участке КБЖД сохранилось 39 тоннелей, 17 каменных галерей, около 280 подпорных стенок и почти 470 мостов, виадуков и труб. На каждые 100 метров пути здесь приходится по одному инженерному сооружению — по насыщенности ими ей нет равных в России

Как попасть на КБЖД Путешествие по Кругобайкалке доступно круглый год. Есть два варианта, как туда попасть: самостоятельно на обычных пригородных поездах или в составе организованной экскурсии. Первый вариант самый бюджетный. По КБЖД курсируют пригородные поезда: «Байкальский ветер» (№ 6201–6204) и «Нерпочка» (№ 6801, 6802). Билеты можно купить в пригородных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или через терминалы. Что важно знать для планирования самостоятельного путешествия: КБЖД входит в зону Прибайкальского национального парка, поэтому для посещения нужно оформить разрешение. Можно выходить на любой станции и гулять, а затем сесть на следующий поезд. Популярные пешеходные маршруты: Темная Падь — Старая Ангасолка, Слюдянка — Киркирей — Половинная, Байкал — Половинная. Если планируете остаться с палаткой, ставьте ее только на специально отведенных площадках. Также есть базы отдыха в Шарыжалгае, Хвойной, Шумихе и Порту Байкал — там нужно бронировать места заранее. Поезда ходят редко, поэтому перед поездкой обязательно проверяйте актуальное расписание на сайте перевозчика. Тем, кто хочет получить максимум комфорта и информации, подойдет вариант тура. Экскурсионные туры бывают однодневные и двухдневные. Обычно они включают трансфер из Иркутска, питание, экскурсионное сопровождение и, как правило, используют более комфортабельные составы с остановками в самых живописных местах для фотосессий. Экскурсии дороже самостоятельного путешествия, но снимают все организационные хлопоты. Стоимость зависит от сезона, программы и класса вагона и в 2026 году составляет 9000–14 000 рублей с человека.

Природа Байкала

Еще одна уникальность Байкала — в эндемичной флоре и фауне. В озере обитает около 2600 видов животных и растений, и почти две трети из них не встречаются больше нигде на планете.

Флора Байкала

Водная растительность Байкала необычна. Здесь почти нет высших растений, привычных для других озер. Вместо них дно покрывают заросли донных водорослей. Одно из самых удивительных творений байкальской природы — пресноводные губки, это беспозвоночные животные, но долгое время их ошибочно считали растениями. Именно благодаря губкам и рачкам в Байкале кристально чистая вода.

В бухте Песчаной растут ходульные деревья — сосны и лиственницы, поднявшиеся над землей на корнях-ходулях высотой до двух-трех метров. А на острове Ольхон со времен ледникового периода сохранился реликтовый ельник.

Фауна Байкала

Млекопитающие

Байкальская нерпа — самый известный эндемик и единственное млекопитающее озера. Как пресноводный тюлень оказался в центре Азии за тысячи километров от океана, до сих пор остается загадкой для ученых. Нерпы вырастают до 1,8 метра и набирают вес до 130 килограммов, живут до 55 лет. Зимой они дышат через отдушины во льду, которые поддерживают открытыми с помощью когтей, и в это время туристу их точно не встретить. Понаблюдать за нерпами в любое время года гарантированно можно в нерпинарии в Листвянке.

В прибрежных лесах обитает ловкий хищник с ценнейшим темным мехом — баргузинский соболь, ради которого в 1916 году создали первый в России Баргузинский заповедник. В тайге вокруг Байкала водятся медведи, лисы, зайцы, встречается редкий сибирский кот манул.

Рыба

Из рыб наиболее знаменит байкальский омуль. Эта рыба семейства лососевых стала настоящим гастрономическим символом Байкала. В озере обитают четыре популяции омуля:

селенгинская;

чивыркуйская;

северобайкальская;

посольская.

Вес рыбы обычно составляет 300-500 граммов, но встречаются омули и крупнее — 1-2 килограмма, а некоторые экземпляры вырастают до 3–5 килограммов

Самая удивительная рыба Байкала — голомянка. Это настоящий инопланетянин среди рыб: у нее нет чешуи и плавательного пузыря, тело полупрозрачное и на 30–40 процентов состоит из жира. Голомянка — живородящая рыба, что для холодных вод не специфично. Она обитает на глубинах до 1600 метров и выдерживает перепады давления, от которых любая другая рыба погибла бы. При этом голомянка настолько прозрачна, что сквозь хвостовую часть можно читать текст. Несмотря на то что это самая многочисленная рыба озера, ее промысел не развит. Зато ее с удовольствием едят нерпы.

Байкальский осетр — самая крупная и древняя рыба озера. Он вырастает до 1,8 метра и достигает веса 100–130 килограммов, живет 50–60 лет. Из-за медленного роста и нерегулируемого вылова в прошлом его запасы сильно истощены, сейчас осетр нуждается в охране.

Главный санитар байкальской воды — рачок эпишура. Это создание размером всего 1,5 миллиметра фильтрует воду, пропуская ее через себя. За год эпишура очищает весь объем озера, причем не один раз. Она составляет до 90 процентов массы зоопланктона и служит основной пищей для омуля.

Когда лучше ехать на Байкал

Байкал прекрасен в любое время года, но каждый сезон здесь особенный. Кому-то нужен прочный лед для катания на машинах, кто-то мечтает увидеть пробуждение тайги, а кто-то гонится за дикими штормами. Чтобы разобраться в тонкостях байкальских сезонов, «Лента.ру» поговорила с организатором туров на Байкал Любовью Гущиной.

Январь: время первого льда

В это время озеро только начинает сковываться льдом, и это зрелище завораживает. «Январь — мой любимый сезон, потому что это время первого льда», — рассказывает Любовь Гущина.

Лед тоненький, как стеклышко, всего 5–10 сантиметров. Идешь и видишь каждый камешек, видно дно, хотя очень глубоко Любовь Гущина организатор туров

Машины и даже хивусы еще не ходят — лед выдерживает только вес человека. «Можно только гулять и кататься на коньках. И для меня это самое магическое, самое красивое время», — признается собеседница издания.

Февраль — март: высокий ледовый сезон

В феврале лед набирает максимальную прочность, и начинается туристический бум. Дороги по льду открыты, и путешественники массово едут смотреть на знаменитый прозрачный лед.

«Февраль — март — основной ледовый сезон. Лед промерзает вглубь, уже можно кататься на хивусах, на машинах, на «буханках» — уазиках. Можно подъезжать к популярным локациям и смотреть невероятные наплески — сокуи», — поясняет эксперт.

Именно в это время Байкал запоминается путешественникам на всю жизнь. Любовь Гущина выделила топ-3 самых ярких впечатления этого периода.

«Первое — это просторы огромного чистого льда, можно идти несколько часов, а они не закончатся. Второе — Байкал живой, и он разговаривает. Трески, инопланетные звуки разносятся по льду постоянно, и это действительно поражает. И третье — сокуи, наплески. Когда в ноябре штормит, волны разбиваются о скалы, вода застывает, и иногда высота таких сосулек достигает трехэтажного дома. Глядя на них, представляешь, какой силы здесь бывают шторма. И видно, как вода застывала ровно в том направлении, в котором дул ветер».

Апрель — май: ледоход и прогулки по воде

Когда лед начинает таять, Байкал открывается для тех, кто любит активность на воде. Это короткое, но очень красивое окно между зимой и летом.

В конце апреля — начале мая, когда лед сходит, можно взять сап или байдарку и кататься среди льдин. Это очень классный, необычный сезон Любовь Гущина организатор туров

Лето: пляжи, трекинг и горячие источники

В летнее время Байкал превращается в курорт. С середины мая начинается сезон фактически как на море: летние температуры воздуха нередко достигают 25–30 градусов Цельсия, а вода в заливах прогревается до 20 градусов. «Понятно, что Байкал холоднее, но можно отдыхать на песчаных пляжах, купаться, ездить на горячие источники. Открываются десятки троп — можно гулять вдоль берега», — рассказывает эксперт.

Ноябрь — декабрь: сезон штормов

Это время, когда Байкал показывает свою дикую, первозданную мощь. Начинаются штормы и дуют сильные ветра, именно тогда образуются те самые наплески и сокуи, которыми потом любуются зимой. «В это же время появляется шуга — мелкий лед. Этот переходный момент тоже очень красивый», — говорит собеседница издания.

Если у вас всего два дня

Многие туристы, оказавшись на Байкале проездом, пытаются объять необъятное, но эксперт советует отправиться на Ольхон.

Если бы у меня было всего два дня — и зимой, и летом, — я бы выбрала Ольхон. Это сердце Байкала, энергетика там особая, Байкал предстает во всей мощи Любовь Гущина организатор туров

По зимнему льду можно добраться до острова на хивусе и посмотреть множество интересных мест по дороге. Летом — на пароме, а потом уехать на север острова, на мыс Хобой. «Это самая широкая часть Байкала, виды там невероятные», — говорит эксперт.

Что обязательно попробовать из еды

Путешествие на Байкал невозможно представить без местной кухни. Основных направлений здесь два: байкальская рыба и бурятские мясные блюда.

Вот что Любовь Гущина рекомендует обязательно попробовать.

Сагудай: «Не ел сагудай — не был на Байкале. Это свежий омуль с луком, чуть подсоленный, с лимоном». Из бурятской кухни — шулэн (суп с мясом и домашней лапшой), буузы, они же позы (крупные мясные пельмени на пару) и лапшу цуйван (обжаренная лапша с мясом и овощами).

Что посмотреть в окрестностях

Большая Байкальская тропа

Для любителей пеших прогулок настоящей находкой станут маршруты Большой Байкальской тропы (ББТ). Пока тропа не опоясывает Байкал полностью, но отдельные ее участки уже проложены и пользуются огромной популярностью.

Самый известный и доступный отрезок начинается в поселке Листвянка и ведет в сторону Больших Котов. Это несложный однодневный маршрут протяженностью около 25 километров, который проходит вдоль берега на высоте 100–200 метров над водой. С тропы открываются потрясающие виды на озеро, скальные обрывы и тайгу.

Есть и более сложные маршруты — например, от поселка Выдрино до бухты Песчаной или по Хамар-Дабану.

Аршан

Если позволяет время, от Байкала стоит отъехать вглубь Восточных Саян. Любовь Гущина особенно выделяет поселок Аршан в Бурятии, расположенный у подножия Тункинских Гольцов: «Это наша Швейцария, там невероятно красивые горы. В Аршане отличный сервис, появились отличные домики, есть мараловая ферма, проложены экотропы, работают горячие источники. Уехать туда на день-два — это просто благодать: походить, погулять, попить воды из источников, посмотреть на маралов».

Аршан известен своими минеральными источниками и живописными водопадами на реке Кынгырга. Здесь можно совместить оздоровительный отдых с трекингом — десятки маршрутов разной сложности уходят в горы прямо от поселка.

Мамай

Второе место, которое эксперт рекомендует к посещению, находится на хребте Хамар-Дабан и в последние годы стало очень популярным.

Мамай — Мекка горнолыжников, сноубордистов и фрирайдеров. Это очень красивое ущелье, зимой там настоящая сказка. Есть где просто погулять, можно заселиться в домик с видом, покататься на снегоходе Любовь Гущина организатор туров

Мамай расположен недалеко от Байкальска и знаменит своими снежными склонами и длинными выкатами прямо к озеру. Зимой сюда съезжаются любители внетрассового катания со всей страны, но и для обычных туристов здесь найдется занятие: прогулки на снегоходах, виды на заснеженные пики и уютные гостевые дома с панорамными окнами.