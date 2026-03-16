В Магадане строят первую четырехзвездочную гостиницу

В Магадане продолжается строительство современной четырехзвездочной гостиницы. Она будет расположена на углу улиц Приморской и Портовой. Запуск отеля запланирован на конец 2027 – начало 2028 года.

Строительство современной гостиницы на углу улиц Приморской и Портовой в Магадане стало одной из ключевых тем встречи губернатора Магаданской области Сергея Носова и основателя АФК Система Владимира Евтушенкова. Стороны осмотрели объекты туристической инфраструктуры, которые сейчас возводятся в городе, и провели рабочее совещание с участием руководителей профильных региональных ведомств и представителей корпорации. Об этом сообщается правительством Магаданской области.

По информации вице-президента АФК Система Геннадия Щербины, корпорация выступает партнером проекта, а само строительство отеля идет в соответствии с утвержденным графиком. В 2024 году планируется завершить возведение коробки здания и подключить необходимые инженерные сети, что позволит перейти к отделочным работам во внутреннем контуре. Сдача объекта намечена на ноябрь декабрь 2027 года, а запуск отельного бизнеса для гостей Магадана ожидается в первом квартале 2028 года.

Финансирование проекта уже обеспечено, дополнительно открыта кредитная линия Сбербанка. Губернатор Сергей Носов на совещании сделал акцент на том, что еще на стадии проектирования интерьеров необходимо учитывать мнение профессиональных эксплуатантов, чтобы будущие постояльцы получили максимальный комфорт и современный уровень сервиса. По его оценке, на текущем этапе строительства у заказчика и инвестора сохраняется возможность скорректировать решения по отделке и оформлению номеров.

Инициативу по доработке концепции поддержал основатель АФК Система Владимир Евтушенков. Он обозначил, что дизайн, атмосфера и так называемое ДНК отеля должны сделать новый объект точкой притяжения для всей Магаданской области, а не только для гостей конкретного района города. Участники встречи также договорились, что к моменту ввода гостиницы в эксплуатацию в 2027 году будет проведено благоустройство прилегающих территорий и выполнен ремонт Портового шоссе.

Согласно проекту, в Магадане появится четырехзвездочный отель на 121 номер. В его структуру войдут ресторан, лобби-бар, конференц-центр, фитнес-зал и комплекс спа услуг. Как ранее сообщали в правительстве Магаданской области, благодаря этому объекту и сопутствующей инфраструктуре регион сможет ежегодно принимать на высоком уровне более 40 тысяч гостей. Сейчас в области не функционирует ни одной гостиницы подобного класса.