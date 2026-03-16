Сочи может лишиться миллиона туристов

Политобозреватель о турпотоке в Сочи: «Чиновники попались на своей статистике»
Бронирования Сочи в начале 2026-го упали на 12 %, если тенденция продолжится курорт недосчитается миллиона туристов, соответствующие данные приводит АТОР. Политический обозреватель Андрей Гусий рассуждает о причинах такого падения спроса:
«Да, надо признать, что часть туристов может отказаться от Сочи из-за достаточно часто закрывающегося во время угроз аэропорта, но именно игры чиновников со статистикой на теме воздушной гавани – сейчас сыграли с ними злую шутку. Неоднократно отмечалось, что пассажиров, которые летели через Сочи из-за закрытого краснодарского аэропорта, записывали в число туристов курорта, хотя это не было так. Из столицы края люди приезжали в Сочи, там даже могли снять номер на сутки в ожидании рейса, но это не значит – что они отдыхали. А потом и в обратном порядке. Сейчас аэропорты Краснодара и Геленджика открыты и в число «потерянных туристов» попали и те, кто теперь не летает через Сочи. И уменьшение статистики отдыхающих – просто последствия подсчета отдыхающих во время, когда воздушная гавань работала только на курорте. Если же вернуться к отдыхающим, то поездом проще добраться до других мест отдыха, чем провести сутки в аэропорту при «ковре». Поэтому многие выберут автомобиль или поезд и поедут другие города, все-таки «серпантин» до Сочи – выдержит не каждый. В целом, за долгие годы у Сочи сложился образ дорогого курорта. И эта ситуация накладывается на логистику. После официального открытия пляжей Анапы, а потом и короткой автомобильной дороги на Геленджик – потеря туристов будет еще более заметна. Исправление образа Сочи напрашивается. Анапа – традиционно детский и семейный отдых. Геленджик тоже, но еще и лечебницы по легочным заболеваниям. Мне кажется, если спросить про Сочи, то многие вспомнят застроенную набережную, да и цены. Лично у меня складывается такое мнение».