В Италии спрогнозировали бум международного туризма Крыма

Крым ждет бум международного туризма, в будущем сюда выстроятся очереди туристов с разных континентов. Об этом заявил РИА Новости итальянский политик, региональный советник области Венето Стефано Вальдегамбери.

«Будущее Крыма не может не быть лучезарным. Его ждет бум международного туризма. Нужно только, чтобы прекратились конфликты. Я уверен, что этот момент не за горами», — выразил уверенность Вальдегамбери.

Вальдегамбери выразил мнение, что после открытия полностью обновленного международного аэропорта Симферополя и запуска прямых рейсов из разных частей мира в регион начнут прибывать многочисленные туристы с разных континентов. По его словам, когда ситуация стабилизируется, Крым может стать одной из территорий, которые получат наибольшую выгоду от этого.

Ранее Вальдегамбери заявил, что в Крыму мирно живут разные народы, этносы и религии, и это делает его примером для всего остального мира.

«Поистине положительный пример для человечества. Там также есть небольшая, но активная итальянская община», — сказал он.