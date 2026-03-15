В России создали путеводитель по местам князя Андрея Боголюбского

Владимиро-Суздальский музей-заповедник представил маршрут по местам жизни и подвигов князя Андрея Боголюбского, сообщили ТАСС в пресс-службе музея. Так, экскурсия включает архитектурные комплексы и экспозиции во Владимире, Боголюбово, Кидекше под Суздалем и в Юрьев-Польском.

© ТАСС

«Команда Владимиро-Суздальского музея-заповедника приглашает познакомиться с наследием великого князя Андрея Боголюбского — сына Юрия Долгорукого и внука Владимира Мономаха. Маршрут приурочен к выходу на экраны исторического сериала "Князь Андрей" в марте этого года. Посетить места, напрямую связанные с Андреем Боголюбским, сможет любой желающий в составе экскурсионной группы с опытным гидом-экскурсоводом, либо самостоятельно», — говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, фильм "Князь Андрей" режиссера Давида Ткебучава стал первой попыткой рассказать о судьбе князя Андрея Боголюбского языком кинематографа. Главные роли в фильме исполнили Александр Голубев, Александр Устюгов, Александр Балуев и Аглая Шиловская. Также в фильме снялись Сергей Безруков, Полина Чернышова и Станислав Любшин.

Музей-заповедник знакомит гостей с наследием князя и местами съемок сериала в формате однодневных или двухдневных экскурсий. Маршрут будет адаптирован в зависимости от интересов и времени гостей и включит в себя архитектурные комплексы во Владимире, Боголюбово, Кидекше и Юрьев-Польском.

«Боголюбский» маршрут

Экскурсию советуют начать с Успенского собора XII века, главного собора Владимиро-Суздальской Руси. Затем можно посетить музейный центр "Палаты", где хранится икона "Богоматерь Боголюбская", созданная по заказу великого князя. Завершить "владимирскую" часть маршрута можно у символа города — Золотых ворот. Далее экскурсия продолжится в резиденции князя Андрея в Боголюбове, а затем у Храма Покрова-на-Нерли.

В селе Кидекша гостям советуют увидеть церковь, возведенную князем Юрием Долгоруким в честь святых Бориса и Глеба. Кроме того, в музее предлагают посетить Суздальский кремль с его Архиерейскими палатами и Богородице-Рождественским собором, а также Спасо-Евфимиев монастырь.