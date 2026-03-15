Названы самые необычные «детские» лагеря для уставших взрослых

Раньше по Сети гулял такой мем: что в детстве было наказанием, сейчас привилегия – дневной сон, доесть суп и никуда не ходить. Взрослые иногда тоже хотят ничего не решать, поэтому специально для них организуют лагеря, разве что с чуть другой развлекательной программой. Турэксперт Екатерина Васильева рассказывает, куда можно поехать разгрузить голову и ненадолго впасть в детство.

Взрослый лагерь по организации очень похож на детский: там тоже есть режим, трехразовое питание и вечерние "огоньки". Иногда их сравнивают с тренингами, тимбилдингами или кэмпами (например, спортивными), но разница принципиальная и очень простая. В лагере вас никто не будет выводить из зоны комфорта, там как раз главная идея в том, чтобы в эту зону наконец войти.

Взрослый Малый

Лагерь для взрослых в формате уикенда. Смены проходят в одной тематике (из прошедших – "Кунгу-Фу Панда", советские мультфильмы, "Хранители снов"). Ориентировочная программа каждой из них – игры на знакомство, а также интеллектуальные "соревнования", кинопоказы, тихий час, спортивные развлечения, дискотеки и отбой под "Спокойной ночи, малыши". Смены организаторы разделяют по возрасту – от 18 до 38 лет или 38+. Ближайшая (18–38 лет) состоится 20–24 мая, тематика – фильм.

Как добраться и сколько стоит: лагерь расположен на базе отдыха "Зеленый городок" примерно в 30 километрах от Москвы, некоторые смены проходят в парк-отеле Rosendorf (около 75 километров от Москвы). Программы на 2,5 дня – от 18 900 рублей, на 5 дней – от 33 900 рублей, трансфер от метро "Алексеевская" или "Котельники" (в зависимости от локации отдыха) и обратно в эту сумму уже включен.

КомуЗа

Лагерь с творческим и психологическим уклоном. Здесь занимаются тренингами, телесными практиками, творческими проектами, а особенно любят перфомансы и называют их визитной карточкой лагеря. Игры, шашлыки, песни у костра и вечерние "свечки" с разговорами тоже будут. Смены проходят в разных локациях, ближайшая пройдет 3–10 мая в Тверской области. Кроме классических смен, также проводят активные, например, сплав по реке Кереть в Карелии 2–8 августа.

Как добраться и сколько стоит: точное место проведения смены в Тверской области будет известно ближе к дате, стоимость – от 72 тысяч рублей (проезд до базы отдыха оплачивается отдельно); сплав в Карелии – от 59 тысяч рублей плюс необходимый трансфер. Билеты на поезд в Карелию организаторы обычно выкупают сами на всех в момент, когда открываются продажи (за 90 дней).

20–30camp

Здесь у каждой смены своя концепция, которую встраивают в базовый лагерно-вожатский вайб. Смены по 4, 6 или 7 дней, также их разделяют на "смыслы" – "учиться" или просто "тусить".

Ближайшая "Реалити" (30 апреля – 4 мая) посвящена телевизионным реалити-шоу со спортивными состязаниями, перевоплощениями и интеллектуальными играми, а на вторые майские (8–11 мая) запланирована смена "Яхтинг в Иваново" в Ивановской области, где участникам предстоит научиться ходить под парусом и стать членами экипажа. Позже также состоится психологическая смена "Инструкции по отношениям" в Ленинградской области и "Перезагрузка в горах" в Кабардино-Балкарии.

Как добраться и сколько стоит: добраться самостоятельно нужно только до ближайшего города, а оттуда уже организаторы увезут на трансфере (включено в стоимость). Смена "Реалити" – 34 тысячм рублей плюс билет до Санкт-Петербурга (самолетом – от 4 900 рублей туда и обратно и около 1,5 часа в пути в одну сторону; поездом – от 9 часов и от 1 400 рублей в одну сторону, "Сапсаном" – около 4 часов и от 3 200 рублей в одну сторону), "Яхтинг в Иваново": 47 тысяч рублей с человека плюс билет до Иваново (на поезде чуть больше 3,5 часа в пути и от 1 400 рублей за билет в одну сторону).

Rекреация

Арт-ретриты на природе в небольших группах в формате лагеря (на 5 дней) или уикенда. Организаторы уточняют, что их программы не про эзотерику и духовные практики, а про творчество – актерское мастерство, рисование и многое другое. В распорядке дня обычно утренняя йога, лекции по искусству, мастер-классы, а вечером медитация и вечерняя рефлексия. Ближайшая смена – "Весна в горах" в Сочи 1–5 мая, ближайший арт-уикенд – "Сон в летнюю ночь" с кулинарным мастер-классом и баней в Подмосковье (пространство для отдыха "Дом Авдеева") 10–12 июля.

Как добраться и сколько стоит: арт-лагерь в Сочи – от 75 тысяч рублей; билет до Сочи оплачивается отдельно (от 12 500 рублей туда и обратно и около 3,5 часа в пути в одну сторону), из аэропорта организаторы заберут на трансфере (входит в стоимость). Арт-уикенд – от 31 тысяча рублей, в стоимость включены только завтраки, обед и ужин – за дополнительные 2 300 рублей в сутки. Добраться можно на электричке с Савеловского вокзала, чуть больше 1 часа в пути и от 256 рублей за билет в одну сторону до станции "Морозки", оттуда еще примерно 25 минут на такси.

Хвоя Camp

Главная фишка этого лагеря – собственный конный клуб, так что прогулки на лошадях включены в каждую программу. Из других развлечений: мастер-классы (от импровизационного театра до создания травяных амулетов), интеллектуальные игры и квизы, психологические тренинги, йога и другие практики для расслабления, посиделки с гитарой у костра, тематические вечеринки и дискотеки, а также фотопрогулки с лошадьми и без. Есть смены на выходные, а также на 4 и 5 дней, в любую из них можно по желанию включить занятия верховой ездой за дополнительную плату. Ближайшая смена – 20–22 марта.

Как добраться и сколько стоит: смены проходят на агрохуторе "Казачий Курень" во Владимирской области. Сначала на электричке до Покрова (около 2 часов в пути и от 490 рублей за билет в одну сторону) и оттуда еще около 25 минут на такси. Стоимость смены на 3 дня – 18 тысяч рублей и 25 тысяч рублей с верховой ездой, на 4 дня – 26 тысяч и 35 тысяч рублей, на 5 дней – 34 тысячи и 44 тысячи рублей соответственно.