Скоро за восхождение на Эльбрус придется платить

С 2027 года на Эльбрусе планируется внедрение системы Permit, аналогичной той, что применяется в ряде стран для компенсации за посещение природных объектов. Рустам Тапаев, заместитель генерального директора «Кавказ.РФ», сообщил о принятом решении, назвав его «правильным направлением». В качестве примера успешного применения системы он привел опыт восхождения на Килиманджаро, где Permit положительно сказался на состоянии горы.

Тапаев подчеркнул, что Эльбрус нуждается в бережном уходе из-за высокой посещаемости, которая негативно влияет на его экологию. Вместе с тем, важно сохранить доступность горы для туристов. В настоящее время ведется поиск компромиссного решения, но позиция «Кавказ.РФ» заключается во введении Permit, начиная со следующего года.

Полученные от сбора средства будут направлены на благоустройство и поддержание Эльбруса. Система Permit, уже успешно функционирующая в национальных парках Тибета и других горных регионах мира, призвана регулировать развитие и охрану природных территорий, поддерживая баланс между туристической привлекательностью и экологической устойчивостью.

