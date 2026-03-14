В Якутии ожидают прироста турпотока

Прирост турпотока в 2026 году в Якутии ожидается не ниже 16%, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального агентства развития туризма и территориального маркетинга.

«В 2025 году республику посетили более 286 тыс. человек. Регион рассматривает 2026 год как важный шаг к амбициозной цели в 750 тыс. туристов к 2030 году. Ожидается, что динамика прироста сохранится на уровне не ниже 16% — такой рост был зафиксирован в 2025-м», — сообщили в агентстве.

По данным агентства, ежегодно Якутия привлекает все больше туристов — экстремальный холод, уникальные ландшафты, величественная природа и радушие местных жителей манят путешественников со всего мира.

«Рекламные кампании в соцсетях, десятки тысяч единиц видео- и фото-контента, многомиллионные просмотры у якутских блогеров, партнерства с авиакомпаниями привлекли тысячи гостей, сделав Якутск хабом для экстремальных путешествий», — отмечают в агентстве.

Якутия входит в топ-20 новых направлений Азиатско-Тихоокеанского региона и в топ-10 самых перспективных направлений России, отметили в агентстве развития туризма.

Врио гендиректора агентства Александр Ермолаев выделил несколько ключевых на 2026 год направлений.

«Первое — это инфраструктура и инвестиции. Мы проводим активную работу по выбору и анализу новых площадок для размещения туристических инвестпроектов. Второе — содержательное наполнение. Мы уходим от простого понятия "экскурсия" к погружению. Якутия — признанный лидер научного и палеотуризма в Арктике. В этом году мы будем активно продвигать это направление, делая упор на наши уникальные точки, — сказал Ермолаев. — Третье — развитие "домашнего туризма". Мы хотим, чтобы сами якутяне активнее путешествовали по родной республике. Для этого разрабатываются новые маршруты, улучшается придорожный сервис».

В Якутии в марте 2024 года подписан стратегический указ о развитии местного производства и туризма. В феврале 2025 года утверждена стратегия развития туризма в республике на период до 2030 года. Стратегия делает упор на путешествия внутри республики для местных жителей и жителей соседних регионов.