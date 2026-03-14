В РСТ заявили о росте спроса на туры в Дагестан

Член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Ромашкин рассказал, что за последние четыре — пять лет туристический поток в Дагестан вырос на 50-60%.

«В целом я бы хотел отметить, что Дагестан — одно из самых быстрорастущих направлений в туризме в нашей стране», — заявил он в беседе с агентством городских новостей «Москва».

По его словам, путешественники едут, в частности, за тем, чтобы увидеть древние крепости Дербента.

Кроме того, отметил эксперт, часть туристов переместились с Чёрного моря на побережье Каспийского.

