В РСТ заявили о росте спроса на туры в Дагестан на 50—60% за пять лет
Член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Ромашкин рассказал, что за последние четыре — пять лет туристический поток в Дагестан вырос на 50-60%.
«В целом я бы хотел отметить, что Дагестан — одно из самых быстрорастущих направлений в туризме в нашей стране», — заявил он в беседе с агентством городских новостей «Москва».
По его словам, путешественники едут, в частности, за тем, чтобы увидеть древние крепости Дербента.
Кроме того, отметил эксперт, часть туристов переместились с Чёрного моря на побережье Каспийского.
