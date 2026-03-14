Минтранс скорректировал правила воздушных перевозок

В Министерстве транспорта РФ подтвердили информацию о корректировке приказа № 34, который регулирует правила воздушных перевозок. Долгие годы родители находились в двусмысленном положении: формально авиационные правила допускали исключения для детского питания, однако формулировка «в количестве, необходимом на время полета» часто трактовалась сотрудниками досмотра субъективно.

© runews24.ru

Это приводило к конфликтам и испорченным нервам, когда у пассажиров с грудными детьми на контроле пытались изъять бутылочки объемом более 100 миллилитров.

Новый документ призван навсегда устранить эту правовую коллизию. Как пояснили в ведомстве, поправки прямо предусмотрят возможность перевозки материнского молока и питания в контейнерах любого объема, если это необходимо ребенку во время перелета.

Сейчас проект проходит стадию межведомственного согласования, и в Минтрансе рассчитывают утвердить его уже в текущем году. Ранее отдельные авиакомпании шли навстречу родителям, но общие правила оставались неизменными с 2007 года.

Инициативу уже поддержали в Совете Федерации. Зампред комитета по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева отметила, что стандартная бутылочка обычно имеет объем около 200–250 миллилитров, и заставлять родителей выливать питание перед посадкой — неправильно и негуманно.

Принятие поправок станет не только победой здравого смысла, но и важным шагом в развитии клиентоориентированности российских аэропортов. К слову, это не единственное послабление для путешественников с детьми, вступившее в силу в 2026 году: с 1 марта авиакомпании обязаны бесплатно предоставлять соседние места детям до 12 лет.

Ранее сообщалось, что новые правила ручной клади с 1 марта узаконили чемоданный беспредел или просто навели порядок.