Эксперимент по замене песка в Анапе могут повторить на других пляжах

Эксперимент по замене песка в Анапе в случае успеха растиражируют на другие пляжи
Роспотребнадзор оценит результаты работ по замене песка на тестовом участке одного из пляжей Анапы. В случае успеха этот метод распространят на все побережье, пострадавшее от разлива нефтепродуктов, сообщил заместитель председателя правительства России Виталий Савельев.
По его словам, специалисты провели намыв чистого песка для замещения загрязненного грунта вдоль береговой линии в Темрюкском районе протяженностью 1 км.
«Сейчас специалисты Роспотребнадзора изучают взятые на участке пробы. На основании их заключения комиссия рассмотрит эффективность этого способа восстановления и возможность тиражирования его на другие пострадавшие пляжи», – сказал Савельев.
После завершения исследований будет принято решение о возможности открытия сезона в Анапе.
Пробы морской воды показывают, что она соответствует нормативам. За прошедшую неделю новых выбросов не зафиксировано, а космический мониторинг не выявил нефтяных пятен, отметил Савельев.
В очистке анапских пляжей задействована сводная группировка из 793 человек и 185 единиц техники. С начала ликвидации последствий ЧП они собрали свыше 185 тыс. т нефтесодержащих отходов, утилизировали или направили в хозяйственный оборот более 181 тыс. т грунта и привели в порядок более 3 тыс. км береговой линии.
Ранее министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев заявил, что власти готовят запасной план на случай, если анапские пляжи так и не откроются. Рассматривают варианты перераспределения туристического потока с пляжного отдыха на другие форматы.