Турагрегаторы зафиксировали рост внутреннего туризма в России

Туристические агрегаторы отмечают рост бронирования отелей в России на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Одновременно увеличился интерес к зарубежным направлениям, не затронутым конфликтом – в частности, к Турции, Египту, Таиланду и Китаю. Об этом рассказали участники туристической выставки MITT в Москве.

© tourdom.ru

По словам руководителя сервиса «Яндекс Путешествия» Евгения Абрамзона, за последние 10 дней доля бронирований внутри России выросла примерно на 7 процентных пунктов – с 79% почти до 86%. По его словам, такая динамика может быть частично связана с сезонным фактором, однако на ближайшие поездки также влияет ситуация на Ближнем Востоке.

В сервисе «Т-Путешествия» тоже заметили, что россияне стали активнее рассматривать альтернативные направления для отдыха. По данным компании, сейчас лидируют Турция, Египет и Таиланд, при этом растет интерес к Китаю. Но если конфликт на Ближнем Востоке затянется, то часть туристов может переориентироваться на внутренние направления, прежде всего на Сочи, считает бизнес-лидер сегмента по работе с путешественниками в Т-Банке Илья Артеменко. Он также отметил, что на фоне роста спроса цены могут увеличиваться быстрее обычного, поэтому некоторые путешественники будут выбирать более доступные варианты размещения.

Директор АТАГ Александр Брагин рассказал, что в связи с ситуацией на Ближнем Востоке агрегаторы помогают туристам вносить изменения в бронирования, ведут переговоры с отелями и перевозчиками о возможности отмены поездок без штрафов. По его словам, большинство обращений касается ближайших мартовских поездок, а по более поздним турам клиенты пока наблюдают за развитием ситуации, и обращения носят единичный характер.