«Аэрофлот» откажется от бизнеса в пользу эконома

«Аэрофлот» намерен увеличить объем перевозок за счет изменения компоновки салонов на части узкофюзеляжного флота. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, модернизация затронет 29 воздушных судов и позволит дополнительно обслуживать до 230 тыс. пассажиров в год.

В частности, переоборудование затронет лайнеры Boeing 737-800 и Airbus A320ceo. Основные изменения связаны с перераспределением мест между классами обслуживания: число кресел в бизнес-классе сократят, а экономе расширят.

После обновления 22 самолета Boeing 737-800 будут рассчитаны на 162 пассажиров вместо прежних 158. В новой конфигурации предусмотрено 12 мест бизнес-класса и 150 экономкласса. Еще 15 бортов этого типа сохранят прежнюю схему размещения на 158 пассажиров, поскольку они используются на направлениях с более высоким спросом на премиальный сервис.

Модернизация также коснется 7 самолетов Airbus A320ceo. Их вместимость увеличится с 140 до 158 кресел: бизнес-класс сократится до восьми мест, а экономкласс расширится до 150. После завершения работ все лайнеры данной модели во флоте перевозчика будут иметь одинаковую компоновку салона.

По оценке авиакомпании, в результате переоборудования суммарная емкость узкофюзеляжных самолетов вырастет на 214 кресел, что соответствует увеличению примерно на 1,5%. За счет этого ежегодный пассажиропоток может увеличиться до 230 тыс. человек.