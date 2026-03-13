«Четыре – это смерть»: Россия готовится к наплыву китайцев

Российская туристическая отрасль готовится к новому этапу взаимодействия с гостями из Поднебесной. Разработанный проект предварительного национального стандарта (ПНСТ) «Туризм и сопутствующие услуги» содержит ряд любопытных, а местами и неожиданных рекомендаций для отельеров. Документ, который вступит в силу летом следующего года, призван сделать пребывание граждан КНР в России максимально комфортным и привычным, учитывая их культурные и бытовые особенности.

Культурные традиции

Главная рекомендация, которая уже привлекла внимание общественности, касается нумерации гостиничных помещений. Отелям настоятельно советуют избегать размещения китайских туристов на четвертых этажах, а также в номерах, в обозначении которых фигурирует цифра «4».

Причина кроется в глубоких лингвистических и культурных традициях: иероглиф, обозначающий число «четыре» (сый), звучит практически так же, как слово «смерть». Эта фоносемантическая ассоциация породила устойчивую тетрафобию — боязнь числа четыре, широко распространенную в Китае и других странах Восточной Азии. Во многих китайских больницах, офисах и гостиницах вы не найдете четвертого этажа — его заменяют литерой «F» или сразу переходят к пятому.

Однако забота о психологическом комфорте гостей не ограничивается только нумерацией. Разработчики стандарта подготовили целый комплекс мер, призванных воссоздать для путешественников из КНР «домашнюю» среду. Особое внимание уделяется гастрономическим предпочтениям и чайной культуре.

Чайник, палочки и рисовая лапша

Согласно тексту документа, номера, в которых будут проживать туристы из Китая, желательно оснастить электрочайниками. Но главное — это содержимое. Вместо привычных пакетиков чая гостям рекомендуют предлагать листовой чай: зеленый, улун (оолонг) и пуэр. Особо подчеркивается, что сборы должны быть предпочтительно китайского производства. В списке обязательного «набора гостеприимства» также значатся макаронные изделия быстрого приготовления в стаканах и одноразовые палочки для еды.

Ресторанам и кафе при отелях советуют скорректировать меню. Чтобы китайский турист чувствовал себя уверенно за столом, в ассортименте должны присутствовать рис, лапша (в различных видах), легкие супы, паровые блюда и традиционные закуски. Разумеется, вместе с европейскими приборами гостям необходимо предоставлять палочки и соевый соус.

Цифровой сервис и языковой барьер

Значительная часть рекомендаций касается навигации и коммуникации. Отелям предлагается дублировать всю ключевую информацию на двух языках — английском и китайском. Это касается указателей, меню, инструкций по технике безопасности и правил проживания.

Для решения проблемы языкового барьера стандарт рекомендует либо наличие на стойках регистрации сотрудников, владеющих китайским языком, либо установку специального программного обеспечения с функцией автоматического перевода. Это позволит избежать недопонимания при заселении и решении текущих вопросов.

Не обошли стороной и технологические привычки. Современный турист из КНР должен иметь возможность пользоваться привычными для него онлайн-сервисами. В связи с этим отелям рекомендуется обеспечить беспрепятственное подключение к Wi-Fi для устройств с китайскими SIM-картами, а также доступ к местным платформам бронирования и приложениям. Кроме того, гостиницы должны предоставлять возможность оплаты услуг через привычные для граждан КНР платежные системы.

Предполагается, что предварительный национальный стандарт вступит в силу с 1 июня 2026 года. Важно отметить, что на данный момент документ носит рекомендательный характер. Тем не менее его появление сигнализирует о стремлении российской туристической индустрии стать более открытой и привлекательной для одного из крупнейших туристических рынков мира, предлагая не просто услуги размещения, а продуманный и персонализированный сервис, основанный на уважении к культуре и традициям гостей.