На Кубани готовят план на случай сохранения запрета на купание в Анапе

Кубань рассматривает возможность перераспределения туристического потока с пляжного отдыха на другие форматы в случае, если запрет на купание и пребывание на пляжах Анапы сохранится в предстоящем высоком сезоне. Об этом сообщил министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Василий Воробьев.

© tourdom.ru

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к вице-премьеру РФ Виталию Савельеву с предложением провести дополнительную проверку 8 галечных пляжей Анапы на соответствие санитарным требованиям после устранения последствий чрезвычайной ситуации с танкерами в районе Керченского пролива. По итогам исследования может быть принято решение о возможном снятии ограничений на отдых.

По словам Василия Воробьева, власти рассчитывают на положительное заключение Роспотребнадзора, однако готовы к различным вариантам развития ситуации. В случае сохранения ограничений регион намерен, как и в прошлом году, активнее продвигать альтернативные виды отдыха в Анапе и других муниципалитетах края. Он отметил, что инфраструктура позволяет оперативно перераспределять туристические потоки и принимать гостей без снижения качества сервиса.

Министр добавил, что в 2025 году часть отдыхающих, не попавших в Анапу, выбрали другие направления внутри региона, в частности Ейский район, где загрузка средств размещения достигала 99%. По его словам, муниципалитет готовится к новому сезону с учетом возросшего интереса со стороны туристов, а регион в целом готов принять большое число отдыхающих при любом решении по пляжам Анапы.