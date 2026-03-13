После нападения медведя на туристку возбудили дело против гида

Следственный комитет по Камчатскому краю завершил расследование уголовного против организатора похода, во время которого медведь напал на туристку. В июле 2025 года он повел группу из 18 человек в многодневный тур по территории природного парка «Южно-Камчатский» в Елизовском районе. В нее вошли жители нескольких регионов России. Ночью 17 июля 2025 года обвиняемый и часть группы покинули лагерь, расположенный вблизи Мутновской геотермальной электростанции. Одна из участниц похода – 43-летняя жительница Саратова – осталась спать в палатке. В это время на нее напал медведь. Пострадавшая получила множественные укусы и скальпированные раны, которые следствие квалифицировало как тяжкий вред здоровью.

Организатор тура обвиняется в оказании услуг не отвечающих требований безопасности. Как пояснили в Следкоме, при установке лагеря гид «не предусмотрел меры для снижения возможных рисков до приемлемого уровня». Кроме того, по мнению следствия, он должен был обеспечить туристов «должной охраной и средствами обороны от диких хищников».

Материалы дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.